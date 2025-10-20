مترجم برانکو درباره علت نپذیرفتن پیشنهاد سرمربیگری پرسپولیس از سوی این مربی را توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رضا چلنگر مترجم برانکو در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه چرا برانکو پیشنهاد سرمربیگری پرسپولیس را قبول نکرد، اظهار کرد: اینانلو به عنوان نماینده  باشگاه پرسپولیس از مدتی قبل داشت با برانکو مذاکره می کرد. البته نه برای نیم فصل بلکه پرسپولیسی ها می خواستند ببینید که ایشان آمادگی برای حضور در ایران را دارد یا ندارد. همچنین اینانلو عضو هیئت مدیره پرسپولیس روز گذشته با این مربی مذاکره مستقیم کرد که به پرسپولیس می آید یا نمی آید که برانکو جواب منفی داد و  بیان کرد که من واقعیتش. فکرهای خود را کردم و اصلا وضعیتم مناسب نیست و زانویم درد می کند و باید درمانش کنم. 

او افزود: درد زانوی برانکو برای ۲۰ سال پیش است، زمانی که بازیکن بوده است. منتهی الان زانویش بیشتر درد می کند. علاوه بر این،  برانکو بیان کرد که من مدتها مربی بودم و در آستانه ۷۲ سالگی هستم و می خواهم در کنار خانواده ام باشم و صفحه جدیدی را در زندگی ام باز کنم. 

چلنگر گفت: من قصد داشتم اگر پیشنهادی از مربیگری در تیم ملی یکی از کشورها را داشتم قبول کنم، اما بعد با خودم فکر کردم که اصلا می توانم مربیگری کنم یا نه! آقای اینانلو خیلی اصرار می کرد و با هر لحنی ومحتوایی سعی کرد که برانکو را قانع کند که به ایران بیاید. او خطاب به برانکو گفت: شما عضوی از مردم ایران هستید و همه شما را قبول دارند و  به ایران بیایید. برانکو در جواب اینانلو گفت: اگر همین صحبت ها را ۶ماه پیش یا یک سال پیش توسط خود شما مطرح می شد چه بسا می پذیرفتم ، اما الان نمی توانم این پیشنهاد را قبول کنم و شرایطم تغییر کرده است  و نمی خواهم شما را معطل نگه دارم. 

چلنگر بیان کرد: برانکو به اینانلو گفت: اگر می توانید تا جایی که امکان دارد با وحید هاشمیان ادامه بدهید چون او انسان باشخصیتی هست و در خارج از کشور کار کرده و او در آلمان آموزش مربیگری دیده است و باید از یک جا شروع کند. نباید بگوییم که هاشمیان جوان هست و نمی تواند مربیگری کند. ما بگذاریم هاشمیان پیر شود و بعد از او استفاده کنیم ، درست نیست. به این مربی فرصت بدهید و در تصمیم گیری عجله نکنید و یک مقدار صبر و حوصله داشته باشید. 

او بیان کرد: به هر خال مذاکرات سازنده و خوبی بین برانکو و اینانلو انجام شد، اما در نهایت برانکو اعلام کرد که نمی توانم پیشنهاد شما را قبول کنم و به پرسپولیس بیام. البته برانکو پیشنهاداتی هم از کره جنوبی، ژاپن و مصر دارد، اما تقریبا همه این پیشنهادات را رد کرده و هیچ کدام را نپذیرفته است. برانکو گفت:  ایران وطن دوم من هست و در دل من جای دارد. برانکو بیان کرد که تمام خاطرات من در تهران رقم خورده چه با تیم ملی فوتبال ایران و چه با پرسپولیس که در هر ۲ تیم موفق بودم. خوشحالم که توانستم شادی را برای هواداران فراهم کنم و از اینکه مسئولان و مردم ایران برایم ارزش قائل هستند، خیلی خوشحال هستم. اما متاسفانه شرایطم اجازه نمی دهد که هدایت تیم پرسپولیس را دوباره برعهده بگیرم و الان  می خواهم بیشتر در کنار خانواده ام باشم.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، برانکو ایوانکوویچ
خبرهای مرتبط
خیبری:
درویش رابطه‌اش را با هواداران به سمت تنش برد/ مدیر جدید پرسپولیس باید تعصب و تخصص داشته باشد
بازگشت برانکو به پرسپولیس منتفی شد
جلسه سرنوشت ساز هیئت مدیره پرسپولیس امروز برگزار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۹ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
برانکو رو ما برانکو کردیم
۱
۰
پاسخ دادن
تراکتور - شارجه امارات/ شاگردان اسکوچیچ به دنبال نخستین برد در آسیا
واکنش مسی به ناکامی آرژانتین در فینال جام جهانی جوانان
صابر کاظمی به ایران منتقل می‌شود
بازگشت برانکو به پرسپولیس منتفی شد
برنامه امروز دوشنبه ۲۸ مهر تیم‌های ملی ایران در بازی‌های بحرین
موافقت باشگاه پرسپولیس با استعفای لشگری
درویش رابطه‌اش را با هواداران به سمت تنش برد/ مدیر جدید پرسپولیس باید تعصب و تخصص داشته باشد
قهرمانی تاریخی مراکش در جام جهانی زیر ۲۰ سال
سامره باشگاه مس را ۸ میلیارد تومان محکوم کرد
برانکو شرایط بازگشت به پرسپولیس را ندارد/ او می‌خواهد در کنار خانواده‌اش باشد
آخرین اخبار
کشتی آزاد به رشته‌های رسمی فدراسیون جهانی کارگری اضافه شد
دلیل درگذشت کشتی‌گیر ۱۸ ساله گیلانی حین تمرین
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ صعود بویری به یک چهارم نهایی
نگاهی به بازیکنان و تیم فوتبال آخال ترکمنستان حریف آسیایی سپاهان
صابر کاظمی به ایران منتقل می‌شود
شهداب کوتاه آمد/ عرشیا به‌نژاد با تیم ملی والیبال به ریاض می‌رود
اعلام لیست بازیکنان تیم ملی فوتسال اعزامی به عربستان
پایان کار پنچاک سیلات ایران با یک برنز/ معرفی حریفان کوراش‌کاران ایران در روز دوم
برانکو شرایط بازگشت به پرسپولیس را ندارد/ او می‌خواهد در کنار خانواده‌اش باشد
اعلام نتایج رقابت‌های روز ششم
کادر پزشکی در محل بازی ها مستقر شد
کاروان الوحدات اردن به تهران رسید
ستایش لوکیتا از ستاره شگفت‌انگیز روسونری
سامره باشگاه مس را ۸ میلیارد تومان محکوم کرد
الوحدات با غیبت چهار بازیکن کلیدی آماده نبرد با استقلال شد
آلگری و راه طولانی پیش روی روسونری
قهرمانی تاریخی مراکش در جام جهانی زیر ۲۰ سال
آلونسو: این تیم راه بردن را بلد است/ کورتوآ ما را نجات داد
برنامه امروز دوشنبه ۲۸ مهر تیم‌های ملی ایران در بازی‌های بحرین
ختافه ۰ - ۱ رئال مادرید / پرواز به صدر پیش از ال کلاسیکو+ فیلم
میلان ۲ - ۱ فیورنتینا/ صدرنشینی هدیه لیائو به آلگری+ فیلم
تراکتور - شارجه امارات/ شاگردان اسکوچیچ به دنبال نخستین برد در آسیا
بازگشت برانکو به پرسپولیس منتفی شد
درویش رابطه‌اش را با هواداران به سمت تنش برد/ مدیر جدید پرسپولیس باید تعصب و تخصص داشته باشد
جلسه سرنوشت ساز هیئت مدیره پرسپولیس امروز برگزار می‌شود
موافقت باشگاه پرسپولیس با استعفای لشگری
حذف وفایی از مسابقات اسنوکر آزاد ایرلند شمالی
واکنش مسی به ناکامی آرژانتین در فینال جام جهانی جوانان
اسامی داوران استقلال و الوحدات اعلام شد
بازی‌های آسیایی جوانان؛ تیم والیبال دختران قدم نخست را محکم برداشت