مترجم برانکو درباره علت نپذیرفتن پیشنهاد سرمربیگری پرسپولیس از سوی این مربی را توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رضا چلنگر مترجم برانکو در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه چرا برانکو پیشنهاد سرمربیگری پرسپولیس را قبول نکرد، اظهار کرد: اینانلو به عنوان نماینده باشگاه پرسپولیس از مدتی قبل داشت با برانکو مذاکره می کرد. البته نه برای نیم فصل بلکه پرسپولیسی ها می خواستند ببینید که ایشان آمادگی برای حضور در ایران را دارد یا ندارد. همچنین اینانلو عضو هیئت مدیره پرسپولیس روز گذشته با این مربی مذاکره مستقیم کرد که به پرسپولیس می آید یا نمی آید که برانکو جواب منفی داد و بیان کرد که من واقعیتش. فکرهای خود را کردم و اصلا وضعیتم مناسب نیست و زانویم درد می کند و باید درمانش کنم.

او افزود: درد زانوی برانکو برای ۲۰ سال پیش است، زمانی که بازیکن بوده است. منتهی الان زانویش بیشتر درد می کند. علاوه بر این، برانکو بیان کرد که من مدتها مربی بودم و در آستانه ۷۲ سالگی هستم و می خواهم در کنار خانواده ام باشم و صفحه جدیدی را در زندگی ام باز کنم.

چلنگر گفت: من قصد داشتم اگر پیشنهادی از مربیگری در تیم ملی یکی از کشورها را داشتم قبول کنم، اما بعد با خودم فکر کردم که اصلا می توانم مربیگری کنم یا نه! آقای اینانلو خیلی اصرار می کرد و با هر لحنی ومحتوایی سعی کرد که برانکو را قانع کند که به ایران بیاید. او خطاب به برانکو گفت: شما عضوی از مردم ایران هستید و همه شما را قبول دارند و به ایران بیایید. برانکو در جواب اینانلو گفت: اگر همین صحبت ها را ۶ماه پیش یا یک سال پیش توسط خود شما مطرح می شد چه بسا می پذیرفتم ، اما الان نمی توانم این پیشنهاد را قبول کنم و شرایطم تغییر کرده است و نمی خواهم شما را معطل نگه دارم.

چلنگر بیان کرد: برانکو به اینانلو گفت: اگر می توانید تا جایی که امکان دارد با وحید هاشمیان ادامه بدهید چون او انسان باشخصیتی هست و در خارج از کشور کار کرده و او در آلمان آموزش مربیگری دیده است و باید از یک جا شروع کند. نباید بگوییم که هاشمیان جوان هست و نمی تواند مربیگری کند. ما بگذاریم هاشمیان پیر شود و بعد از او استفاده کنیم ، درست نیست. به این مربی فرصت بدهید و در تصمیم گیری عجله نکنید و یک مقدار صبر و حوصله داشته باشید.

او بیان کرد: به هر خال مذاکرات سازنده و خوبی بین برانکو و اینانلو انجام شد، اما در نهایت برانکو اعلام کرد که نمی توانم پیشنهاد شما را قبول کنم و به پرسپولیس بیام. البته برانکو پیشنهاداتی هم از کره جنوبی، ژاپن و مصر دارد، اما تقریبا همه این پیشنهادات را رد کرده و هیچ کدام را نپذیرفته است. برانکو گفت: ایران وطن دوم من هست و در دل من جای دارد. برانکو بیان کرد که تمام خاطرات من در تهران رقم خورده چه با تیم ملی فوتبال ایران و چه با پرسپولیس که در هر ۲ تیم موفق بودم. خوشحالم که توانستم شادی را برای هواداران فراهم کنم و از اینکه مسئولان و مردم ایران برایم ارزش قائل هستند، خیلی خوشحال هستم. اما متاسفانه شرایطم اجازه نمی دهد که هدایت تیم پرسپولیس را دوباره برعهده بگیرم و الان می خواهم بیشتر در کنار خانواده ام باشم.