کارکنان وزارت خارجه رژیم اسرائیل می‌گویند به گروه‌های واتس‌اپی اضافه شده‌اند که از سوی ایران مدیریت می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کارکنان وزارت خارجه رژیم تروریستی اسرائیل و دیپلمات‌های اسرائیلی امروز دوشنبه ادعا کردند که به گروه‌های واتس‌اپی اضافه شده‌اند که از سوی ایران و سایر کشور‌های متخاصم و ضد این رژیم مدیریت می‌شوند.

خبرگزاری صهیونیستی یدیعوت آحارنوت در گزارشی نوشت که افسر امنیتی وزارت خارجه رژیم به کارکنان این وزارتخانه هشدار داده است: «اخیرا، گزارش‌هایی مبنی بر افزوده شدن افراد به گروه‌های واتس‌اپی، بدون واسطه مخاطبین خودشان، دریافت شده است. این گروه‌ها توسط دشمنان ما و از طریق شماره تلفن‌هایی در ایران، پاکستان و جا‌های دیگر ایجاد و مدیریت می‌شوند.

این هشدار در ادامه به دیپلمات‌های اسرائیلی می‌گوید: بنابراین، هوشیاری و دقت در مورد گروه‌هایی که به آنها می‌پیوندید یا به آنها اضافه می‌شوید، الزامی است. شما باید تنظیمات خود را به گونه‌ای تغییر دهید که تنها توسط مخاطبین ذخیره‌شده در تلفن شما بتوانید به گروه‌ها اضافه شوید.»

شایان ذکر است که روز گذشته انتشار نسخه ششم گزارش سالانه شرکت مایکروسافت درباره امنیت سایبری نشان داد که رژیم تروریستی اسرائیل در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ از منظر شمار حملات سایبری در رتبه سوم جهان قرار دارد و سهمی معادل حدود ۳.۵ درصد از کل حملات جهانی را به خود اختصاص داده است.

منبع: یدیعوت آحارنوت

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
فقط ادعاهای بی سند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
همیشه هم که فقط دارین حرف از ادعای نفوذ به اسرائیل میزنین ولی نتیجه ای هم ندیدیم..
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
باشه ما خیلی قوی هستیم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
اسم ایران رو تو جهان خوب کنید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
خوب نتیجه ای هم داده؟ بعید میدونم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۷ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
به این میگن مهندسی معکوس
۱
۰
پاسخ دادن
