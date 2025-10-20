معاون دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که تلاش گسترده‌ای برای بیرون کشیدن جسد‌های قربانیان از زیر آوار‌های غزه لازم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل امروز دوشنبه اعلام کرد که تلاش گسترده‌ای برای بیرون کشیدن جسد‌های قربانیان از زیر آوار‌های غزه لازم است و حجم این کار فراتر از توان هر نهاد یا سازمانی به‌تنهایی است.

وی افزود: «هزاران جسد هنوز زیر ساختمان‌های ویران شده مدفون است و خانواده‌های زیادی چشم انتظار یافتن عزیزان خود هستند. پراکندگی آوار‌ها عملیات جست‌و‌جو را بسیار دشوار کرده و نیازمند تجهیزات سنگین است که "اسرائیل" اجازه ورود بسیاری از آنها را نمی‌دهد.»

فلچر تأکید کرد که این موضوع کاملاً انسانی است و باید به‌عنوان بخشی از تعهدات آتش‌بس در نظر گرفته شود. سازمان ملل، وارد کردن تجهیزات نجات را یک اولویت فوری در چارچوب برنامه کمک‌های بشردوستانه خود اعلام کرده است.

وی همچنین وضعیت انسانی در غزه را بسیار دشوار توصیف کرد و گفت که بسیاری از شهر‌ها کاملاً ویران شده و حجم تخریب فراتر از تصور است.

معاون دبیرکل سازمان ملل افزود که این سازمان نیازمند هزاران کامیون در هفته برای رساندن کمک‌های غذایی، بهداشتی و آموزشی است و بیمارستان‌ها با کمبود شدید سوخت، دارو و تجهیزات مواجه‌اند و کودکان در انتظار بازگشت به مدارس هستند.

فلچر در ادامه برنامه ۶۰ روزه سازمان ملل را تشریح کرد که شامل ورود هزاران کامیون حامل کمک‌های انسانی طی هفته‌های آینده و حمایت از فعالیت نانوایی‌های محلی برای تولید صد‌ها هزار قرص نان روزانه با استفاده از آرد و سوخت وارد شده است.

وی هشدار داد که بدون اقدام فوری بین‌المللی، بحران انسانی در غزه به مراتب گسترده‌تر خواهد شد و نجات جان بازماندگان و تأمین نیاز‌های اساسی مردم منطقه نیازمند همکاری فوری جهانی است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فلسطین

برچسب ها: جنگ غزه ، سازمان ملل
