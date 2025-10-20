آیین معرفی و تجلیل از ۱۷ کتاب حوزه فلسطین «والزیتون» با هدف اکران ۱۷ اثر ماندگار این حوزه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - آیین معرفی و تجلیل از ۱۷ کتاب حوزه فلسطین «والزیتون» با هدف اکران ۱۷ اثر ماندگار این حوزه در تماشاخانه مهر حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.
در این مراسم کتابهایی همچون «آسمان گریست»، «صبح شبّات»، «پایی در غزه»، «یازده زندگی»، «صُمود» و... معرفی شدند و هر کدام از فعالان حوزه فلسطین به معرفی این کتابها پرداختند.
در ابتدای مراسم صادق وفایی به معرفی کتاب «آسمان گریست» با نام اصلی «خدا گریست» پرداخت و گفت: کتاب «خدا گریست» به قلم تونی کلیفتون گزارشی درباره محاصره بیروت است. کلیفتون روزنامهنگار انگلیسی بوده که مانند بسیاری غربیها و برخلاف ما نگاه مثبتی به اسرائیل داشته و ابتدا با همین نگاه وارد بیروت میشود، اما وقتی با حقایق روبهرو میشود، شروع به بیان آن میکند.
در پیشگفتار مترجم آمده است: کتابی که پیشرو دارید گواهی است بر یک فاجعه؛ گواهی است بر ارتکاب دلخراشترین جنایات علیه یکی از ملل مستضعف جهان؛ گواهی است بر یک حقیقت تلخ، ولی واقعی. این کتاب که در اواخر سال گذشته در لندن منتشر شد، یکی از مهمترین کتابهایی به شمار میرود که تاکنون درباره فاجعه لبنان و فاجعه ملت فلسطین که همچنان برای بازپس گرفتن حقوق از دست رفته خود پیگیرانه ستیز میکند، به رشته تحریر آمده است.
در ادامه صحبتهای ابراهیم نصرالله، نویسنده و شاعر فلسطینیالاصل پخش شد.
او در مصاحبهای در پاسخ به این سوال که «ناقوسهای سهگانه» تصویری از فلسطین و جهان عرب ارائه میدهد. هدف میخواستید چه پیامی را به خوانندگان جهانی منتقل کنید؟ گفته بود، این سهگانه در واقع حلقهای از زنجیره ادبیات فلسطینی است و سخنانی را بیان میکند که شاید دیگر رمانها در این زمینه نگفته باشند؛ به ویژه درباره جنبه مسیحی مبارزه که شاید از نخستین آثاری باشد که به شکلی گسترده به این جنبه از مقاومت در فلسطین میپردازد.
وی گفته بود، زیبایی و اهمیت این سهگانه در این است که نویسندهای مسلمان آن را نوشته که به این نقش ارج مینهد و به آن افتخار میکند. از این رو، این اثر این پیام را به جهان میفرستد مبنی بر اینکه ملت فلسطین ملتی چند دینی است؛ در آن هم مسیحی هست و هم مسلمان و مبارزه آنان مبارزهای مشترک است. برخلاف آنچه همواره تبلیغ میشود که گویی مبارزه فلسطینیان فقط مبارزهای اسلامی است.
گفتنی است در این مراسم از کتابهای «ریشه»، «دخترک ارغوانی»، «اطلس روابط رژیم صهیونیستی»، «صبح شبات»، «خنده در اشغال»، «من شیرین ابوعاقله هستم»، «سایه کلیدها»، «تانکی زیر درخت کریسمس»، «چشم بیت لحم»، «آسمان گریست» و «آینههای فرشتگان»، «صمود»، «یازده زندگی»، «پایی در غزه»، «لهجههای غزهای»، «زندگی در قرن ۲۱» و «خارو میخک» رونمایی به عمل آمد.