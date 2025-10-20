رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۲ میلیون قرص و ۱۱ هزار بطری شربت قاچاق خبر داد.

باشکاه خبرنگاران جوان - سردار مهدی افشاری گفت: با اقدامات فنی و اطلاعاتی مشخص شد یک قاچاقچی کالا و دارو مقادیری داروی غیر مجاز را در یک انبار واقع در کهریزک تخلیه و دپو کرده که بلافاصله تیمی از ماموران برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

این مقام انتظامی عنوان داشت: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که کالا‌ها در سامانه‌ها ثبت نشده و فاقد اسناد گمرکی است که بر این اساس متهم بازداشت و کالا‌های قاچاق که شامل ۲ و نیم میلیون انواع قرص و ۱۱ هزار و ۴۳۰ بطری شربت بود کشف و ضبط شد.

این مقام پلیسی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: اغلب کالا‌های قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استاندار لازم می‌باشند و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره می‌اندازند.

وی از شهروندان درخواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

منبع: پلیس

