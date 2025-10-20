باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حضور گسترده مردم یمن در تشییع شهید محمدعبدالکریم الغماری + فیلم

انبوه جمعیت مردم یمن در مراسم تشییع رئیس شهید ستاد مشترک ارتش این کشور شرکت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هزاران یمنی امروز  برای شرکت در مراسم خاکسپاری شهید محمدعبدالکریم الغماری حاضر شدند.

 

مطالب مرتبط
حضور گسترده مردم یمن در تشییع شهید محمدعبدالکریم الغماری + فیلم
young journalists club

آشکار شدن ضعف آمریکا در دریای سرخ + فیلم

حضور گسترده مردم یمن در تشییع شهید محمدعبدالکریم الغماری + فیلم
young journalists club

وقتی مردم یمن، یاری‌رسانی به غزه را وظیفه خود می‌دانند + فیلم

حضور گسترده مردم یمن در تشییع شهید محمدعبدالکریم الغماری + فیلم
young journalists club

انتشار تصاویری از تخلیه خدمه کشتی هدف قرار گرفته به دست نیرو‌های مسلح یمن

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
قیمت خودروهای ایران خودرو افزایش یافت! + فیلم
۶۸۴

قیمت خودروهای ایران خودرو افزایش یافت! + فیلم

۲۸ . مهر . ۱۴۰۴
مادر فلسطینی: ما به دست مردی از قوم فارس،‌ پیروز می‌شویم + فیلم
۶۴۵

مادر فلسطینی: ما به دست مردی از قوم فارس،‌ پیروز می‌شویم + فیلم

۲۸ . مهر . ۱۴۰۴
خوش‌رقصی برای ارباب اسرائیلی؛ ورزش سیاسی است مگر زمانی که به ضرر اسرائیل باشد! + فیلم
۶۲۵

خوش‌رقصی برای ارباب اسرائیلی؛ ورزش سیاسی است مگر زمانی که به ضرر اسرائیل باشد! + فیلم

۲۸ . مهر . ۱۴۰۴
ترامپ، هیچ چیزی از انسانیت نمی‌فهمد و دشمن آمریکاست! + فبلم
۶۱۵
حمله تند بازیگر سرشناس هالیوودی:

ترامپ، هیچ چیزی از انسانیت نمی‌فهمد و دشمن آمریکاست! + فبلم

۲۸ . مهر . ۱۴۰۴
روش تشخیص خانگی افرادی که مبتلا به سرطان پستان هستند + فیلم
۵۷۹

روش تشخیص خانگی افرادی که مبتلا به سرطان پستان هستند + فیلم

۲۸ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.