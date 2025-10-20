حضور گسترده مردم یمن در تشییع شهید محمدعبدالکریم الغماری + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0647\u0632\u0627\u0631\u0627\u0646 \u06cc\u0645\u0646\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632\u00a0 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062e\u0627\u06a9\u0633\u067e\u0627\u0631\u06cc \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0645\u062d\u0645\u062f\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0627\u0644\u063a\u0645\u0627\u0631\u06cc \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n