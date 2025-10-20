باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
روش تشخیص خانگی افرادی که مبتلا به سرطان پستان هستند + فیلم

رئیس انجمن بیماری‌های سینه ایران در مورد تشخیص سرطان سینه نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ناهید نفیسی، رئیس انجمن بیماری‌های سینه ایران با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در مورد تشخیص سرطان سینه توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

