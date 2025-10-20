رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: امسال ۹۴۲ نفر در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و دانشکده علوم پزشکی بروجن استان چهارمحال و بختنیاری پذیرش شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر صالحی فرد اظهارکرد: ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان کنکور سراسری در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و دانشکده علوم پزشکی بروجن از فردا ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

وی افزود: ثبتنام پذیرفته شدگان بر اساس حروف الفبا به مدت دو روز در مجتمع آموزشی رحمتیه ادامه دارد.

وی ادامه داد: امسال ۷۵۱ نفر از طریق کنکور سراسری در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته، دکترای عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و دانشکده علوم پزشکی بروجن پذیرش شدند.

دکتر صالحی فرد یادآور شد: پذیرفته شدگان در ۱۴ رشته تحصیلی شامل دندانپزشکی، پزشکی، پرستاری، مامایی، اتاق عمل، بهداشت عمومی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای، فیزیوتراپی، فناوری اطلاعات سلامت، علوم آزمایشگاهی، هوشبری، بهداشت مدارس و فوزیت‌های پزشکی هستند.

وی افزود: همچنین در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته ۱۸۸ نفر پذیرش شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خاطرنشان کرد: امسال برای اولین با راه اندازی رشته ارتوپدی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۳ دستیار در این رشته پذیرش گردید.

گفتنی است: کلاس‌های درسی دانشجویان جدیدالورود این دانشگاه از شنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود که دو هفته اول در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بصورت مجازی و پس از آن حضوری خواهد بود.