رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: امسال ۹۴۲ نفر در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و دانشکده علوم پزشکی بروجن استان چهارمحال و بختنیاری پذیرش شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر صالحی فرد اظهارکرد: ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان کنکور سراسری در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و دانشکده علوم پزشکی بروجن از فردا ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

وی افزود: ثبتنام پذیرفته شدگان بر اساس حروف الفبا به مدت دو روز در مجتمع آموزشی رحمتیه ادامه دارد.

وی ادامه داد: امسال ۷۵۱ نفر از طریق کنکور سراسری در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته، دکترای عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و دانشکده علوم پزشکی بروجن پذیرش شدند.

دکتر صالحی فرد یادآور شد: پذیرفته شدگان در ۱۴ رشته تحصیلی شامل دندانپزشکی، پزشکی، پرستاری، مامایی، اتاق عمل، بهداشت عمومی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای، فیزیوتراپی، فناوری اطلاعات سلامت، علوم آزمایشگاهی، هوشبری، بهداشت مدارس و فوزیت‌های پزشکی هستند.

وی افزود: همچنین در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته ۱۸۸ نفر پذیرش شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خاطرنشان کرد: امسال برای اولین با راه اندازی رشته ارتوپدی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۳ دستیار در این رشته پذیرش گردید.

گفتنی است: کلاس‌های درسی دانشجویان جدیدالورود این دانشگاه از شنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود که دو هفته اول در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بصورت مجازی و پس از آن حضوری خواهد بود.

برچسب ها: علوم پزشکی ، دانشجو
خبرهای مرتبط
صدور مجوز پذیرش دانشجوی رشته پرستاری در سقز
ثبت نام ۵۵۰ نفر از پذیرفته شدگان کنکور سراسری در دانشگاه علوم پزشکی
برگزاری اردوی توجیهی دانشجویان علوم پزشکی لرستان از ۲۸ تا ۳۰ مهرماه
پذیرش ۳۷۱ دانشجوی جدید در دانشگاه علوم پزشکی لرستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سه شنبه‌ها با کتاب؛ معرفی کتاب ابری‌ترین آواز + فیلم
آخرین اخبار
سه شنبه‌ها با کتاب؛ معرفی کتاب ابری‌ترین آواز + فیلم
تجلیل از ۱۸ دانشجوی نخبه چهارمحال و بختیاری
پذیرش ۹۴۲ نفر در دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری