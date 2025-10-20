رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: اگرچه دشمنان ما ذاتاً وحشی و متجاوزند، اما بعید است با این ضربه‌ای که خوردند دوباره قصد غلطی داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در آیین دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش که با حضور امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش و دیگر فرماندهان و مسئولان در دانشگاه افسری امام علی (ع) و به صورت وبیناری در سایر دانشگاه‌های افسری ارتش برگزار شد، ضمن تبریک به دانش آموختگان، از آنان به عنوان افسران جبهه مقاومت و فرماندهان آینده ارتش یاد کرد و خطاب به آنها گفت: دوران دانشجویی شما یک مقطع خاص و بی‌نظیر بود، شما شاهد ایستادگی و پیروزی مقاومت متکی بر ایمان در مقابل زورگویان عالم با همه قدرت ظاهری بودید.

وی با بیان اینکه امروز دنیا به ایمان، اراده، شجاعت و همبستگی ایران به چشم احترام می‌نگرد و جهان قدرت مقاومت را باور کرده، افزود: امروز فلسطین نام محبوب عالم و غزه اسطوره ایستادگی و مظهر پیروزی خون بر شمشیر است.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با اشاره به پیامد‌های عملیات طوفان الاقصی، یادآور شد: این عملیات، مبدأ اتفاقات بزرگ در منطقه و جهان بود، آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها که سال‌ها با امپراتوری رسانه‌ای، خود را حق به جانب نشان داده بودند کاملاً رسوا و عریان شدند، چهره واقعی جنایتکارانه، خون‌ریز و کودک‌کش آنها بر همه جهانیان عیان و فلسطین که به صورت کامل در حال فراموش شدن بود به مسئله اول جهان تبدیل شد. فریاد حق و مظلومیت به گوش عالم رسید و باطل گرایان و زورگویان رسوا شدند.

سرلشکر موسوی اضافه کرد: امروز بدبین‌ترین آدم‌ها هم به این باور رسیده‌اند که موضع انقلاب اسلامی ایران، موضع حق و اصولی است، اگر ندای دفاع از مظلومین و مستضعفان عالم سر می‌دهد سمت درست تاریخ را انتخاب کرده و اگر در مقابل قلدری‌ها می‌ایستد نشانه خردورزی، عزت و استقلال اوست.

وی افزود: رژیم صهیونی با کمک آمریکا با حمله به ایران، خواست خود را از این مخمصه بی‌آبرویی و نفرت همگانی و از هم گسیختگی داخلی‌اش نجات دهد، اما به سختی شکست خورده و با استیصال تقاضای آتش‌بس کردند.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با اشاره به اینکه امروز می‌کوشند شکست خود را در میدان رسانه و ذهن‌ها جبران کنند، تصریح کرد: ما در معرکه جنگ شناختی تمام عیار قرار داریم؛ جنگی برای تغییر دستگاه‌های ذهنی، سامانه‌های ادراکی و باور‌ها و امید مردم. آنچه با زور و قلدری و عملیات نظامی به دست نیاوردند، اکنون با تحریف، شایعه، عملیات روانی و تولید روایت‌های جعلی دنبال می‌کنند.

سرلشکر موسوی، هدف آنها را ضربه زدن به انسجام و وحدت ملی و تضعیف سنگر مقاومت کم نظیر ملت بزرگ ایران دانست و گفت: نیرو‌های مسلح باید سطح آمادگی‌های خود را در بالاترین حد حفظ کنند و روز به روز ارتقاء دهند.

وی با تاکید بر اینکه رسانه‌ها و نخبگان باید با تبیین درست واقعیت‌ها و روشنگری، از تحریف و عملیات روانی دشمن پیشی گیرند، اظهار کرد: دانشگاه‌ها و مراکز علمی نیز باید تحلیل و اندیشه تولید کنند، زیرا جنگ امروز صرفاً جنگ ابزار‌ها و ساختار‌ها نیست، بلکه جنگ معنا‌ها و روایت‌هاست و لازم است مردم با آرامش، اعتماد و ایمان، سنگر مقاومت اجتماعی را همچنان مستحکم نگه دارند.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح اظهار کرد: اگرچه دشمنان ما ذاتاً وحشی و متجاوزند، اما بعید است با این ضربه‌ای که خوردند دوباره قصد غلطی داشته باشند؛ اگر عاقل باشند.

سرلشکر موسوی افزود: ما با دقت تحرکات آنها را زیر نظر داریم، ما جنگ طلب نیستیم ولی آماده‌ایم، به قواعد قطع درگیری آگاهیم و فعلاً قصد اقدامی نداریم، اما اقدامات ما این بار کاملاً متفاوت خواهد بود.

وی گفت: آنها به اعتراف خودشان ۱۵ سال برنامه‌ریزی کردند، خود را تجهیز و آماده کردند، بار‌ها طرح‌ها را تمرین کردند، نفوذی‌هایشان را سازمان دادند، تجهیز و آماده کردند، به زعم خودشان بهترین زمان را انتخاب کردند و برنامه را با دقت اجرا کردند، اما با فرماندهی مقام معظم رهبری، با عنایت خداوند بزرگ، ملت بصیر و نیرو‌های مسلح شجاع این کشور سربلند به آنها سیلی فراموش نشدنی زدند.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با بیان اینکه آیندگان از این نسل و این ملت و فرزندان آنها در نیرو‌های مسلح به عظمت و افتخار یاد خواهند کرد، افزود: ملت ایران همان گونه که تا امروز همه موانع را پشت سر گذاشته‌اند بر مشکلات فعلی نیز فائق خواهند آمد و همه شما را توصیه می‌کنم به ارتقاء معنویت، خودسازی، تقویت بنیه علمی، افزایش مهارت‌های نظامی، فراگیری آموزش‌ها، ورزیدگی جسمی، تاب‌آوری روحی، خلاقیت و نوآوری، مجهز شدن به دانش روز برای پیروزی در عرصه‌های نبرد آینده و شناخت ریزه‌کاری‌های جنگ شناختی و چگونگی ایستادن در مقابل آنها.

سرلشکر موسوی گفت: خداوند بزرگ را برای وجود مبارک مقام معظم رهبری هزاران هزار بار شکر و سپاسگزاریم و از درگاه ذات احدیت می‌خواهیم سایه این مرد بزرگ را بر سر حق طلبان عالم مستدام بدارد.

منبع: ارتش

برچسب ها: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ، آمادگی دفاعی ، دشمنان
خبرهای مرتبط
سرلشکر موسوی: آمادگی فوق‌العاده‌ای برای درگیری احتمالی آینده داریم
تعامل با نیرو‌های مسلح و نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی، نقطه قوت فراجاست
قدردانی سرلشکر موسوی از اقدامات صداوسیما در جنگ ۱۲روزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
اینا رو قبلاً هم گفتید ولی زدن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
خدا خیرتون بده. همیشه باید آماه و قوی باشیم. همیشه باید اسلحه در دست باشیم. هیمشه باید پیشرفت کنیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
وحید
۱۳:۰۳ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
فعلا دارن سعی میکنن خلع سلاح کنن تا آسیب کمی ببینند اگر نشود هم مطمئن باشید حمله میکنن در هر دو حالت حمله خواهند کرد پس آمادگی لازم هست چه توافقی باشد چه نباشد جنگ حتمی هست نه اسرائیل بزرگ و خاورمیانه جدید نیاز دارن رژیمی حامی آنها باشد پس مراقب باشید به مردم رسیدگی کنید حق مردم را بگیرید و پرداخت کنید مسئولینی که کوتاهی میکنند و کمک میکنند آب در آسیاب دشمن ریخته شود را جمع کنید که مهم ترین کارهای پیش از جنگ هست خدا قوتتان دهد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
آیا از روسیه هواپیما پاس 400گرفته آید یا نه بگویید خیال ملت راحت باشد اگر گرفته باشید ملت خاطر جمع میشود
۰
۰
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
Bmsoq20
۱۲:۴۴ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
سلام بزرگوار
از شیطان هیچ بعید نیست.
همیشه بیدار باشید تا ما هم بیدار بمانیم.
۰
۰
پاسخ دادن
همه شهر‌های موشکی ما سالم هستند/ در جنگ هیچ‌یک از فرماندهان ما درخواست آتش‌بس نداشتند + فیلم
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۸ مهر
مقام نظامی عراق: حمایت‌ها و پشتیبانی‌های ایران را فراموش نخواهیم کرد
رهبر معظم انقلاب خطاب به ترامپ: به همین خیال باش!
اشتباه در واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی نباید برای سایپا اتفاق بیفتد
عدم مخالفت شورای نگهبان با حذف چهار صفر از پول ملی/ مصوبه به دلیل ابهامات دیگری به مجلس بازگردانده شد
یارانه دهک‌های یک تا سه پرداخت شد/ حقوق بازنشستگان ظرف ۷۲ ساعت آینده واریز می‌شود
سخنگوی دولت: دولت به دنبال کنترل قیمت‌هاست
سرلشکر موسوی: بعید است دشمنان دوباره غلطی کنند/ آمادگی ایران در بالاترین سطح
قیمت پایه و روش مولدسازی ۳۰ قطعه زمین، واحد تجاری، ملک و ساختمان تصویب شد
آخرین اخبار
عارف: ساماندهی دانشگاه‌های بزرگ تهران نیازمند همکاری دولت و قوه قضائیه است
رهبر معظم انقلاب در دیدار مدال‌آوران ورزشی و علمی: مدال‌های شما در این روز‌ها ارزش مضاعف دارد/ اگر لازم باشد نیرو‌های مسلح باز هم از موشک استفاده می‌کنند
رهبر معظم انقلاب خطاب به ترامپ: به همین خیال باش!
یارانه دهک‌های یک تا سه پرداخت شد/ حقوق بازنشستگان ظرف ۷۲ ساعت آینده واریز می‌شود
سخنگوی دولت: دولت به دنبال کنترل قیمت‌هاست
سرلشکر موسوی: بعید است دشمنان دوباره غلطی کنند/ آمادگی ایران در بالاترین سطح
عدم مخالفت شورای نگهبان با حذف چهار صفر از پول ملی/ مصوبه به دلیل ابهامات دیگری به مجلس بازگردانده شد
قیمت پایه و روش مولدسازی ۳۰ قطعه زمین، واحد تجاری، ملک و ساختمان تصویب شد
مقام نظامی عراق: حمایت‌ها و پشتیبانی‌های ایران را فراموش نخواهیم کرد
همه شهر‌های موشکی ما سالم هستند/ در جنگ هیچ‌یک از فرماندهان ما درخواست آتش‌بس نداشتند + فیلم
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۸ مهر
اشتباه در واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی نباید برای سایپا اتفاق بیفتد
اعلام آمادگی سپاه برای تقویت پیوند‌های راهبردی با نیرو‌های مسلح یمن
نتانیاهو با نقض آتش‌بس سعی دارد کابینه خود را راضی نگه دارد/ مسیر طوفان الاقصی پشیمانی ندارد
واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به شکنجه یکی از اتباع سوئدی حامی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی
گزارش عراقچی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای مقابله با تحریم‌ها
پزشکیان: معیشت مردم بر هر موضوع دیگری اولویت دارد
حاجی بابایی: پایه‌گذاری پارلمان آسیایی جامع، بهترین مسیر برای آینده است
سپاه: شهادت جمعی از سران طوایف اهل‌سنت بی‌پاسخ نمی‌ماند
اصلاح نظام بودجه‌ریزی با پیگیری مستقیم رئیس جمهور در حال انجام است
نمایش یک پهپاد در مجلس بریتانیا و انتساب آن به ایران «مضحک» است