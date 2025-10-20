باشگاه خبرنگاران جوان- صبح ۲۶ مهر زن جوانی در تماس با پلیس از مرگ مشکوک مادرش خبر داد. با گزارش این خبر، تیم جنایی راهی محل شده و در قسمت پذیرایی خانه با جسد زن میانسال مواجه شدند.

در بررسی‌های اولیه، کارآگاهان اداره دهم جنایی پی بردند که در خانه سالم بوده و کسی به زور وارد نشده است. همچنین خانه به هم ریخته نبود و فقط طلا‌های زن ۶۷ ساله به سرقت رفته بود که نشان می‌داد او قربانی سرقت طلاهایش شده است. این جنایت در زمانی که اعضای خانه در منزل حضور نداشتند رخ داده و به محض بازگشت، آنها با جسد زن میانسال مواجه شده بودند.

در معاینات متخصصان پزشکی قانونی علت اولیه مرگ خفگی اعلام شد. جسد به دستور بازپرس جنایی به پزشکی قانونی منتقل شد تا علت اصلی مرگ مشخص شود. همچنین بازپرس جنایی دستور بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف محل جنایت، تحقیق از همسایه‌ها و اعضای خانواده مقتول را برای شناسایی قاتل صادر کرد.

منبع: روزنامه ایران