نماینده پنچاک سیلات ایران با شکست در مسابقه نیمه‌نهایی به مدال برنز دست یافت و دو نماینده کوراش کار کشورمان به مصاف حریفانی از کشور‌های فیلیپین و اندونزی می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز (دوشنبه) و در ادامه سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در منامه، علیرضا مرتاضی نماینده وزن منهای ۶۳ کیلوگرم پنچاک سیلات کشورمان با شکست در مسابقه نیمه‌نهایی، به مدال برنز دست یافت.

وی پس از برتری در مبارزه نخست برابر حریف بحرینی، برای رسیدن به فینال با تمیر بیک از قرقیزستان مصاف داد که در نهایت ۲۳ بر ۴ بازنده شد تا به مدال برنز این رقابت‌ها بسنده کند.

نازنین فاطمه کلاسنگیانی نیز روز گذشته با شکست برابر حریف فیلیپینی حذف شده بود تا بدین ترتیب پرونده تیم ملی دو نفره پنچاک سیلات کشورمان با کسب یک مدال برنز بسته شود.

معرفی حریفان کوراش‌کاران ایران در روز دوم

دو نماینده کوراش کار کشورمان امروز دوشنبه به مصاف حریفانی از کشور‌های فیلیپین و اندونزی می‌روند.

در روز دوم مسابقات کوراش، ستایش جلاالدین در وزن منهای ۵۲ کیلوگرم دختران در مسابقه نخست با دسو تیا از اندونزی مبارزه دارد. ازبکستان، فیلیپین، چین‌تایپه، ترکمنستان، تایلند، هند، قرقیزستان، اندونزی و ایران کشور‌های حاضر در این وزن هستند.

در وزن منهای ۸۳ کیلوگرم پسران، محراب مکرمی در مبارزه نخست به مصاف باناتو از فیلیپین می‌رود. نمایندگان افغانستان، قرقیزستان، فیلیپین، ایران، ازبکستان، اردن، ترکمنستان و تاجیکستان در این وزن رقابت می‌کنند.

کوراش کاران کشورمان روز گذشته توسط مهسا برزگر به مدال برنز و یوسف باغچقی به مدال نقره دست یافته بودند.

معرفی حریفان کوراش‌کاران ایران در روز دوم

اعزام سوم کاروان ایران با بدرقه علی‌نژاد

سومین و بزرگترین گروه ورزشی اعزامی کشورمان به سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ با بدرقه مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک عازم منامه شدند.

علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک با حضور در فرودگاه امام خمینی (ره) ضمن نظارت بر روند اعزام کاروان ورزشی کشورمان، بزرگترین گروه اعزامی را بدرقه کرد.

اعزام سوم کاروان ایران با بدرقه علی‌نژاد

تیم‌های فوتسال دختران، تکواندو، ورزش‌های رزمی، گلف، موی‌تای، سه گانه، بسکتبال دختران و پسران، بوکس و کادر خبری با مجموع ۱۳۴ نفر به‌عنوان بزرگترین گروه ورزشی، به منظور حضور در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان عازم بحرین شدند.

مراسم افتتاحیه سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان، ۳۰ مهرماه برگزار می‌شود و مسابقات تا ۹ آبان ادامه دارد.

برتری تیم کبدی دختران مقابل بنگلادش

تیم کبدی دختران کشورمان پس از شکست سریلانکا در مسابقه روز گذشته، امروز در دومین بازی خود ۳۳ بر ۱۹ بنگلادش را شکست داد و تا ساعاتی دیگر در فینالی زودهنگام به مصاف هند برود.

برچسب ها: پنچاک سیلات ، بازی‌های آسیایی
خبرهای مرتبط
بازی‌های آسیایی جوانان بحرین؛
مرتاضی نماینده پنچاک سیلات از سد حریف بحرینی گذشت
بازی‌های آسیایی جوانان- بحرین؛
مهسا برزگر به مدال برنز بسنده کرد
بازی های آسیایی جوانان بحرین؛
کادر پزشکی در محل بازی ها مستقر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تراکتور - شارجه امارات/ شاگردان اسکوچیچ به دنبال نخستین برد در آسیا
واکنش مسی به ناکامی آرژانتین در فینال جام جهانی جوانان
صابر کاظمی به ایران منتقل می‌شود
بازگشت برانکو به پرسپولیس منتفی شد
برنامه امروز دوشنبه ۲۸ مهر تیم‌های ملی ایران در بازی‌های بحرین
موافقت باشگاه پرسپولیس با استعفای لشگری
درویش رابطه‌اش را با هواداران به سمت تنش برد/ مدیر جدید پرسپولیس باید تعصب و تخصص داشته باشد
قهرمانی تاریخی مراکش در جام جهانی زیر ۲۰ سال
سامره باشگاه مس را ۸ میلیارد تومان محکوم کرد
برانکو شرایط بازگشت به پرسپولیس را ندارد/ او می‌خواهد در کنار خانواده‌اش باشد
آخرین اخبار
کشتی آزاد به رشته‌های رسمی فدراسیون جهانی کارگری اضافه شد
دلیل درگذشت کشتی‌گیر ۱۸ ساله گیلانی حین تمرین
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ صعود بویری به یک چهارم نهایی
نگاهی به بازیکنان و تیم فوتبال آخال ترکمنستان حریف آسیایی سپاهان
صابر کاظمی به ایران منتقل می‌شود
شهداب کوتاه آمد/ عرشیا به‌نژاد با تیم ملی والیبال به ریاض می‌رود
اعلام لیست بازیکنان تیم ملی فوتسال اعزامی به عربستان
پایان کار پنچاک سیلات ایران با یک برنز/ معرفی حریفان کوراش‌کاران ایران در روز دوم
برانکو شرایط بازگشت به پرسپولیس را ندارد/ او می‌خواهد در کنار خانواده‌اش باشد
اعلام نتایج رقابت‌های روز ششم
کادر پزشکی در محل بازی ها مستقر شد
کاروان الوحدات اردن به تهران رسید
ستایش لوکیتا از ستاره شگفت‌انگیز روسونری
سامره باشگاه مس را ۸ میلیارد تومان محکوم کرد
الوحدات با غیبت چهار بازیکن کلیدی آماده نبرد با استقلال شد
آلگری و راه طولانی پیش روی روسونری
قهرمانی تاریخی مراکش در جام جهانی زیر ۲۰ سال
آلونسو: این تیم راه بردن را بلد است/ کورتوآ ما را نجات داد
برنامه امروز دوشنبه ۲۸ مهر تیم‌های ملی ایران در بازی‌های بحرین
ختافه ۰ - ۱ رئال مادرید / پرواز به صدر پیش از ال کلاسیکو+ فیلم
میلان ۲ - ۱ فیورنتینا/ صدرنشینی هدیه لیائو به آلگری+ فیلم
تراکتور - شارجه امارات/ شاگردان اسکوچیچ به دنبال نخستین برد در آسیا
بازگشت برانکو به پرسپولیس منتفی شد
درویش رابطه‌اش را با هواداران به سمت تنش برد/ مدیر جدید پرسپولیس باید تعصب و تخصص داشته باشد
جلسه سرنوشت ساز هیئت مدیره پرسپولیس امروز برگزار می‌شود
موافقت باشگاه پرسپولیس با استعفای لشگری
حذف وفایی از مسابقات اسنوکر آزاد ایرلند شمالی
واکنش مسی به ناکامی آرژانتین در فینال جام جهانی جوانان
اسامی داوران استقلال و الوحدات اعلام شد
بازی‌های آسیایی جوانان؛ تیم والیبال دختران قدم نخست را محکم برداشت