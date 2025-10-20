باشگاه خبرنگاران جوان - امروز (دوشنبه) و در ادامه سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در منامه، علیرضا مرتاضی نماینده وزن منهای ۶۳ کیلوگرم پنچاک سیلات کشورمان با شکست در مسابقه نیمهنهایی، به مدال برنز دست یافت.
وی پس از برتری در مبارزه نخست برابر حریف بحرینی، برای رسیدن به فینال با تمیر بیک از قرقیزستان مصاف داد که در نهایت ۲۳ بر ۴ بازنده شد تا به مدال برنز این رقابتها بسنده کند.
نازنین فاطمه کلاسنگیانی نیز روز گذشته با شکست برابر حریف فیلیپینی حذف شده بود تا بدین ترتیب پرونده تیم ملی دو نفره پنچاک سیلات کشورمان با کسب یک مدال برنز بسته شود.
دو نماینده کوراش کار کشورمان امروز دوشنبه به مصاف حریفانی از کشورهای فیلیپین و اندونزی میروند.
در روز دوم مسابقات کوراش، ستایش جلاالدین در وزن منهای ۵۲ کیلوگرم دختران در مسابقه نخست با دسو تیا از اندونزی مبارزه دارد. ازبکستان، فیلیپین، چینتایپه، ترکمنستان، تایلند، هند، قرقیزستان، اندونزی و ایران کشورهای حاضر در این وزن هستند.
در وزن منهای ۸۳ کیلوگرم پسران، محراب مکرمی در مبارزه نخست به مصاف باناتو از فیلیپین میرود. نمایندگان افغانستان، قرقیزستان، فیلیپین، ایران، ازبکستان، اردن، ترکمنستان و تاجیکستان در این وزن رقابت میکنند.
کوراش کاران کشورمان روز گذشته توسط مهسا برزگر به مدال برنز و یوسف باغچقی به مدال نقره دست یافته بودند.
سومین و بزرگترین گروه ورزشی اعزامی کشورمان به سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ با بدرقه مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک عازم منامه شدند.
علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک با حضور در فرودگاه امام خمینی (ره) ضمن نظارت بر روند اعزام کاروان ورزشی کشورمان، بزرگترین گروه اعزامی را بدرقه کرد.
تیمهای فوتسال دختران، تکواندو، ورزشهای رزمی، گلف، مویتای، سه گانه، بسکتبال دختران و پسران، بوکس و کادر خبری با مجموع ۱۳۴ نفر بهعنوان بزرگترین گروه ورزشی، به منظور حضور در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان عازم بحرین شدند.
مراسم افتتاحیه سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان، ۳۰ مهرماه برگزار میشود و مسابقات تا ۹ آبان ادامه دارد.
تیم کبدی دختران کشورمان پس از شکست سریلانکا در مسابقه روز گذشته، امروز در دومین بازی خود ۳۳ بر ۱۹ بنگلادش را شکست داد و تا ساعاتی دیگر در فینالی زودهنگام به مصاف هند برود.