دادستان شیراز با اتمام تحقیقات در پرونده مفقودی «سما جهانباز» از صدور کیفرخواست این پرونده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کامران میرحاجی اظهار کرد: پس از تکمیل تحقیقات پرونده مفقودی سما جهانباز دختر گمشده در شیراز در شعبه ۸ بازپرسی دادسرای جنایی و جرایم امنیتی شیراز، کیفرخواست این پرونده صادر و پرونده برای صدور تصمیم نهایی به دادگاه کیفری یک شیراز ارسال شد.

وی با بیان اینکه در جریان رسیدگی به این پرونده اتهام علیه یک مظنون ۳۵ ساله محرز تشخص داده شده است، گفت: کیفرخواست صادره با اتهام دعوت شبانه فرد مفقود به بیرون موضوع ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی صادر شده است.

دادستان شیراز تصریح کرد: در این پرونده تحقیقات گسترده و جامعی در دستور کار مقام قضایی و پلیس آگاهی قرار گرفت و افراد مظنون متعددی با توجه به ابعاد موضوع بازداشت و تحقیقات در خصوص آنان انجام شد که این افراد پس از رفع ظن با قرار تأمین مناسب آزاد شدند.

میرحاجی تصریح کرد: ادامه رسیدگی به پرونده مذکور در محاکم کیفری یک استان فارس انجام خواهد شد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
غیب شدن زنان سرخ پوست دز کانادا و امریکا
هر روز بیشتر از گذشته شده
شاید یک مشکل جهانی است و شاید صهیونیست پشت سر این نوع جنایت باشه
برای ناامن کردن وطن برای زنان و حتی مردان
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
خدا به داد دل پدر و مادرش برسه .
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۶ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
دختر هم نشدیم ، روزی صد تا مرد می میرن و گم میشن و کشته میشن کسی ککشم نمی گزه بعد یه دختر ..... حالا جالب اینجاست خودشم رفته بیرون ..... و کماکان ایران بهشت مردهاست
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
یعنی بهتره بیخیال شن!
حرف نزنی نمیگن کودنی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
خودم خانم هستم اما موافق حرف شما هستم شاید اگه قضیه برعکس بود هیچ کس اهمیت نمی داد
Iran (Islamic Republic of)
تورم،مالیات فقرا به اغنیا
۱۴:۲۱ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
حق گفتی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۳ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
واقعا از این طرز حرف زدنت خجالت بکش،چه فرقی می‌کنه دختر باشه یا پسر،یه انسان گم شده و خانواده ش مدتهاست بلاتکلیفند.
آدم باش میفهمی !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۵ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
کم کم داره آثار بی حجابی نمایان میشه، باش تا صبح دولت آقای پزشکیان در مسئله حجاب برسد، این هنوز از نتایج سحر است
۸
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۲ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
بله ، همینه پشت کردن به قواعد و اصول دینی این مسائل رو هم داره!!
۲۶
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
وی که برای فروش طلا به کوی معالی‌آباد رفته بود، پس از گفتگوی کوتاهی با مادرش که گفته بود «تا ده دقیقه دیگر بازمی‌گردد»، گوشی‌اش خاموش شد و دیگر نشانی از او به‌دست نیامد. از دین یاد نگرفتی آخرتت رو اینقدر ارزون نفروشی؟!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
شما اگه از دین حمایت نکنی سنگین تره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
بله ، همینه پشت کردن به قواعد و اصول دینی این مسائل رو هم داره!!
۲۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
کل فهم شما از دین قضاوت کردن بیجاست
