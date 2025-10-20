در آیین بزرگداشت مفاخر چهارمحال و بختیاری از ۱۸ دانشجوی نخبه و برتر استان در رشته های مختلف تجلیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - در آیین بزرگداشت و تکریم دکتر سیدمحمدحسن امامی نجفی دهکردی از چهرههای علمی و نخبگان ملی حوزه پزشکی چهارمحال و بختیاری با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید ابولحسن فاطمی نماینده ولیفقیه و امام جمعه شهرکرد از ۱۸ دانشجوی نخبه و برتر استان در رشته های مختلف تجلیل شد.
دکتر سید محمدحسن امامی نجفی دهکردی متخصص بیماریهای داخلی، فوقتخصص گوارش و کبد بزرگسالان، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و از چهرههای علمی و فرهنگی کشور است.
در این مراسم به پاس زحمات نخبگان استان یکی از خیابانهای شهرکرد به نام دکتر سید محمدحسن امامی نجفی دهکردی نامگذاری و پوستر آن رونمایی شد.
همچنین در این آیین، فراخوان جشنواره علمی «حکیم» پیرامون موضوع سرطان «کولورکتال» اعلام شد و از پزشکان، استادان و پژوهشگران دعوت شد تا با ارائه مقالات و پژوهشهای خود در این زمینه علمی مشارکت کنند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: سلامت و امنیت ۲ نیاز اساسی جامعه به شمار میرود و دکتر امامی از جمله کسانی است که در طول زندگی خود علم را در خدمت مردم به کار گرفته است.
دکتر صالحیفرد افزود: بزرگترین اثر اینگونه برنامهها، الگوسازی برای نسل جوان است که بیشک تداوم آن کار ارزشمندی است.
وی تصریح کرد: دکتر امامی از خیران حوزه سلامت بوده و در راهاندازی مرکز پیوند اعضای استان که نخستین مرکز پیوند غرب کشور به شمار میرود نقش مؤثری داشته است.
وی یاداور شد: امید است اینگونه تجلیلها استمرار یابد تا شاهد ایرانی جوان، علمی و توانمند در عرصه تولید علم باشیم.