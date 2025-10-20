باشگاه خبرنگاران جوان - مجلس نمایندگان مکزیک بسته مالی جدیدی را تصویب کرده است که شامل مالیات ۸ درصدی بر بازی‌های ویدیویی با محتوای مخصوص بزرگسالان می‌شود. این مالیات پیشنهادی شامل بازی‌هایی می‌شود که در سیستم رده‌بندی سنی بازی‌های ویدیویی مکزیک دارای درجه C یا D هستند. این سیستم مشابه ESRB در ایالات متحده است و رده‌بندی سنی بازی‌ها را تعیین می‌کند.

مکزیک می‌خواهد روی بازی‌های ویدیویی خشن مالیات وضع کند

رده C برای بازیکنانی در نظر گرفته شده که حداقل ۱۸ سال دارند، و اجازه نمایش خشونت شدید، خونریزی و محتوای جنسی نسبتاً صریح را می‌دهد، اما رده D مخصوص بزرگسالان است و نمایش صحنه‌های طولانی‌تر با محتوای مشابه را مجاز می‌داند.

تصویب این قانون برای اولین بار در ماه سپتامبر مطرح شد، زمانی که وزارت خزانه‌داری مکزیک ادعا کرد مطالعات اخیر نشان داده‌اند که میان استفاده از بازی‌های ویدیویی خشونت‌آمیز و افزایش سطح پرخاشگری در بین نوجوانان و همچنین بروز اثرات منفی اجتماعی و روانی مانند انزوا و اضطراب، ارتباطی وجود دارد.

در این گزارش همچنین به مطالعه‌ای از سال ۲۰۱۲ اشاره شده بود که به برخی جنبه‌های مثبت بازی‌های ویدیویی نیز اشاره داشت، از جمله یادگیری مهارت‌های حرکتی و تقویت تاب‌آوری.

طرح تصویب‌شده توسط نمایندگان مجلس مکزیک شامل نسخه‌های دیجیتال و فیزیکی بازی‌ها می‌شود و البته هرگونه خرید درون‌برنامه‌ای یا تراکنش خرد را نیز در بر می‌گیرد. البته این طرح هنوز راه درازی برای تصویب نهایی دارد و باید توسط مجلس سنا مکزیک نیز بررسی شود. اعلام شده که مجلس سنا پیش از ۱۵ نوامبر نظر خود را درباره این پیشنهاد اعلام خواهد کرد.

مسئله خشونت در بازی‌های ویدیویی همواره در میان سیاست‌مداران و گروه‌های حامی حقوق کودکان مورد بحث قرار گرفته است و بسیاری از کارشناسان نیز از خشونت زیاد در برخی بازی‌های ویدیویی انتقاد کرده‌اند. اما وضع مالیات روی یک بازی براساس میزان خشونت آن اقدام جدیدی است که دولت مکزیک در پیش گرفته است.

منبع: دیجیاتو