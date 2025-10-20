باشگاه خبرنگاران جوان- شرکت تأمین برق افغانستان (برشنا) قطعی موقت برق وارداتی از ازبکستان را به دلیل انجام عملیات فنی روی خط انتقال ۲۲۰ کیلوولت تأیید کرد.

این شرکت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تیم‌های فنی مرحله اول بررسی‌ها را تکمیل کرده‌اند، اما برای راه‌اندازی مجدد خط، انجام اقدامات فنی بیشتری ضروری است. در این اطلاعیه زمان دقیق برقراری مجدد برق یا جزئیات محل مشکل فنی ذکر نشده است.

برق وارداتی از ازبکستان منبع حیاتی برای تامین انرژی در افغانستان محسوب می‌شود و سهم عمده‌ای در تامین برق پایتخت و چندین ولایت دیگر دارد.

این قطعی در پی خرابی یکی از خطوط انتقال در نزدیکی رودخانه آمو که پنج‌شنبه گذشته رخ داده بود، اتفاق می‌افتد.