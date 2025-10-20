دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی گفت: مرکز ترک اعتیاد بانوان اراک در مجتمع شایستگان بهزیستی فعال است و خبر تعطیلی آن صحت ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی گفت: مرکز ترک اعتیاد بانوان اراک در مجتمع شایستگان بهزیستی فعال است و خبر تعطیلی آن صحت ندارد.

سعید کلهر افزود: این مرکز با مجوز رسمی و تحت نظارت اداره‌کل بهزیستی استان مرکزی فعالیت می‌کند و در حال حاضر ۳۵ زن خدمات ترک اعتیاد دریافت می‌کنند.

وی بیان کرد: این مرکز توسط کارشناسان کارآزموده و متعهد اداره و خدمات درمانی و حمایتی به صورت مستمر به مددجویان ارائه می‌شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی، درخصوص مرکز ترک اعتیاد مردان هم گفت: به دلیل ممنوعیت قانونی، امکان صدور مجوز برای بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

کلهر افزود: تیمی از تهران در هفته آینده برای بررسی وضعیت مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ استان مرکزی به اراک سفر می‌کنند و احتمال دارد مسئولیت اداره این مرکز به شهرداری اراک واگذار شود.

