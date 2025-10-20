مهلت ثبت درخواست میهمان دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی برای نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ تمدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد فتحی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی، گفت: به منظور مساعدت با جاماندگان از ثبت درخواست میهمان، مهلت دسترسی مورد نظر تا ۲۹ مهرماه تمدید شد.

وی افزود: دانشجویان متقاضی می‌بایست ابتدا در بخش ثبت درخواست میهمان در سامانه جامع آموزشی دانشگاه، نسبت به ثبت و پیگیری درخواست و سپس در بخش انتخاب واحد نسبت به انتخاب دروس مورد تائید اقدام نمایند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد: باتوجه‌به ضوابط موجود در آیین‌نامه نقل و انتقالات دانشگاه، امکان ثبت درخواست میهمان صرفاً برای آن دسته از دانشجویانی میسر خواهد بود که یک نیمسال و حداقل ۱۲ واحد درسی را گذرانده باشند.

فتحی در پایان اظهار داشت: مهلت مذکور آخرین فرصت برای ثبت درخواست میهمان دانشجویان بوده و قابل تمدید نمی‌باشد لذا ضروری است دانشجویان متقاضی در اسرع وقت اقدام و پیگیری لازم را به عمل آورند.

منبع: دانشگاه جامع علمی کاربردی

برچسب ها: دانشگاه علمی کاربردی ، دانشجوی میهمان
