دبیر انجمن لوازم خانگی گفت:در شرایط کنونی، قاچاق بیش از ۳۰ درصد محصولات در کشور به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- نسرین اوجاقی دبیر انجمن لوازم خانگی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص آزاد سازی واردات لوازم خانگی  اظهار داشت: در شرایط کنونی، قاچاق بیش از ۳۰ درصد محصولات در کشور به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است. این وضعیت باعث شده که تولیدکنندگان داخلی با مشکلات متعددی در زمینه قیمت‌گذاری و خدمات پس از فروش مواجه شوند.

وی ادامه داد: قاچاق محصولات به دلیل عدم پرداخت عوارض و مالیات، قیمت‌های پایین‌تری را برای این کالاها به ارمغان آورده است. این امر منجر به رقابت ناعادلانه با محصولات داخلی می‌شود که مجبور به پرداخت این هزینه‌ها هستند. در واقع، این شرایط به تولیدکنندگان داخلی آسیب جدی وارد کرده و قدرت رقابت آن‌ها را کاهش می‌دهد.

او بیان کرد: تولیدکنندگان داخلی به طور معمول باید حدود ۲۰ درصد به عنوان سربار و عوارض از جمله مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه واردات مواد اولیه پرداخت کنند. در حالی که محصولات قاچاق از این هزینه‌ها معاف هستند، بنابراین قیمت‌گذاری محصولات داخلی به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد و ممکن است منجر به افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان گردد.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌های اساسی در خرید لوازم خانگی وارداتی، عدم وجود گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب است. بسیاری از محصولات قاچاق فاقد گارانتی هستند و این موضوع مشکلاتی را برای خریداران ایجاد می‌کند. در صورت بروز مشکل، مصرف‌کنندگان ممکن است نتوانند به راحتی از خدمات پشتیبانی بهره‌مند شوند و حتی ممکن است قطعات یدکی این محصولات در بازار موجود نباشد.

در این راستا، سوالی مطرح شده است که آیا آزادسازی بازار می‌تواند به کاهش قاچاق و بهبود شرایط تولیدکنندگان داخلی کمک کند؟ آزادسازی ممکن است شرایطی را فراهم کند که رقابت سالم و شفاف‌تری در بازار ایجاد شود و تولیدکنندگان داخلی بتوانند بهتر با محصولات وارداتی رقابت کنند.

وی افزود:با توجه به این چالش‌ها، توجه بیشتر به وضعیت بازار و ارائه راهکارهای مؤثر برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی ضروری به نظر می‌رسد.

