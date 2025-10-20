باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سیدرضا صالحی‌امیری در بازدید از یک گروه استارتاپی با تاکید بر ضرورت تحول در نقش دولت و واگذاری واقعی امور به بخش‌خصوصی اظهار داشت: به تحول در نگرش دولت نیاز داریم و تا زمانی که باور به اینکه کار و خلاقیت از دل مردم می‌جوشد در نظام سیاسی و اجرایی کشور نهادینه نشود، شتاب بخشی به مسیر توسعه ممکن نیست.

وی افزود: اگر بخش خصوصی به‌درستی عمل کند، می‌توان الگو‌های موفقی همچون گروه استارتاپی علی‌بابا را در سراسر کشور تکثیر کرد. هر میزان که دولت از مداخله مستقیم فاصله بگیرد، کیفیت کار افزایش، هزینه‌ها کاهش می‌یابد و رضایت عمومی بیشتر می‌شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه بخش بزرگی از بودجه کشور صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت می‌شود، تصریح کرد: راه نجات کشور کوچک‌سازی و کارآمدسازی دولت و سپردن امور به مردم است.

صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه دولت نباید خود را رقیب بخش خصوصی بداند، خاطرنشان کرد: دولت باید بپذیرد که نقش آن سیاست‌گذاری، نظارت و تسهیل‌گری است، نه تصدی‌گری. هرجا بخش‌خصوصی وارد میدان شده، هم کیفیت کار بالا رفته و هم هزینه تمام‌شده پایین آمده است. در مقابل هرجا دولت محوریت داشته، بهره‌وری کاهش یافته و نوآوری از میان رفته است.

وی با توجه به اهمیت رقابت در شکل‌گیری خلاقیت گفت: جایی که رقابت وجود ندارد، خلاقیت از بین می‌رود. یکی از مشکلات فرهنگی ما این است که در بسیاری از عرصه‌ها رقابت واقعی وجود ندارد. اگر مدارس، دانشگاه‌ها و نهاد‌های فرهنگی در فضای رقابتی فعالیت کنند، شاهد شکوفایی استعداد‌ها خواهیم بود. ایستایی نتیجه نبود رقابت و آزادی عمل است.

افزایش انگیزه و بهره‌وری با کاهش تصدی‌گری دولت

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ضرورت واگذاری دارایی‌های غیرمولد دولتی به بخش خصوصی گفت: ما در کشور ساختمان‌ها و زیرساخت‌های فراوانی داریم که سال‌ها بدون استفاده مانده اگر این ظرفیت‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، می‌توان شاهد شکوفایی اقتصادی و فرهنگی در شهر‌ها بود. تجربه نشان داده هرجا تصدی دولت کاهش یافته، انگیزه و بهره‌وری افزایش یافته است.

صالحی امیری با بیان اینکه «تحول در دولت نیازمند تحول در باور است» تاکید کرد: اگر به بخش خصوصی اعتماد کنیم، می‌توانیم در دوره‌ای چهارساله هزینه‌های اضافی دولت را به صفر برسانیم، اما تا زمانی که دولت در همه امور مداخله‌گر باشد، مسیر توسعه طولانی و پرهزینه باقی می‌ماند. ما نباید از کوچک‌سازی دولت بترسیم؛ بلکه باید از ایستایی و ناکارآمدی بترسیم.

وی افزود: در حوزه گردشگری نیز همین منطق باید حاکم باشد. ما باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و دولت تنها نقش ناظر و سیاست‌گذار را ایفا کند. امروز خوشبختانه بخش خصوصی به این باور رسیده است که دولت در کنار اوست، ما به‌دنبال دولت حامی هستیم، نه دولت رقیب.

صالحی‌امیری با قدردانی از مدیران گروه «علی‌بابا» گفت: تلاش کنید تا به الگویی ملی برای کارآفرینی و نوآوری تبدیل شوید. ما از چنین تجربه‌هایی حمایت می‌کنیم تا بتوانیم در سطح کشور الگو‌های موفق بخش خصوصی را گسترش دهیم. هدف ما، دولت لاغر به معنای حذف نیست؛ بلکه دولتی کارآمد، تسهیل‌گر و الهام‌بخش است که مسیر را برای مردم باز می‌گذارد.