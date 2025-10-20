باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس گزارش مقامات محلی، انفجار یک بمب دستی در مسجد باغ افغان واقع در شهرستان شینواری ولایت پروان، منجر به زخمی شدن ۹ نمازگزار شد.
فضل الرحیم مسکین یار، فرمانده فرماندهی پلیس پروان، اظهار داشت: این حادثه بر اثر بی احتیاطی یکی از افراد حاضر در مسجد که نارنجک دستی خود را انداخته بود، رخ داد.
وی تأیید کرد که تمامی مجروحان به مراکز درمانی منتقل شدهاند و تحقیقات در مورد این حادثه ادامه دارد. کارشناسان محلی نیز بیاحتیاطی و خصومتهای شخصی را از عوامل اصلی چنین حوادثی عنوان میکنند.
این در حالی است که بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا)، ۸۸ درصد قربانیان مهمات منفجرنشده در افغانستان را کودکان تشکیل میدهند و نیمی از این حوادث هنگام بازی کودکان با مهمات رخ میدهد.