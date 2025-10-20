باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفته است که در صورت دعوت، آماده است به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و همتای آمریکایی‌اش، دونالد ترامپ در اجلاس آتی آنها در مجارستان بپیوندد.

زلنسکی در اظهاراتی که روز دوشنبه منتشر شد، به خبرنگاران گفت: «اگر من به بوداپست دعوت شوم، اگر این دعوت در قالبی باشد که ما به صورت سه نفره یا همانطور که دیپلماسی رفت و برگشتی نامیده می‌شود، یعنی رئیس جمهور ترامپ با پوتین و رئیس جمهور ترامپ با من ملاقات کنند، در این صورت در یک قالب یا قالب دیگر، ما به توافق خواهیم رسید.»

ترامپ و پوتین گفته‌اند که احتمالاً ظرف چند هفته آینده در پایتخت مجارستان دیدار خواهند کرد، زیرا رئیس جمهور ایالات متحده همچنان به تلاش برای دستیابی به یک توافق صلح برای پایان دادن به این جنگ سه سال و نیمه‌ ادامه می‌دهد.

منبع: خبرگزاری فرانسه