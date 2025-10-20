باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران از وقوع دو فقره تصادف منجر به فوت در شهرستانهای جویبار و نوشهر خبر داد و گفت: متأسفانه در این حوادث، رانندگان هر دو وسیله جان خود را از دست دادند.
او با ابراز تأسف از این حوادث تلخ، علت اصلی بیشتر تصادفات رانندگی در محورهای استان را بیتوجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی، سرعت غیرمجاز، سبقتهای غیرمجاز و عدم توجه به جلو عنوان کرد.
سرهنگ عبادی افزود: با توجه به افزایش حجم تردد در محورهای استان، به ویژه در روزهای پایانی هفته، از رانندگان انتظار میرود با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی، استفاده از کمربند ایمنی و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی، زمینهساز سفری ایمن برای خود و دیگران باشند.
رئیس پلیس راه مازندران گفت: مأموران پلیس راه به صورت شبانهروزی در محورهای مواصلاتی استان حضور فعال دارند و با تخلفات حادثهساز از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز، تجاوز به چپ، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی و عدم توجه به علائم راهنمایی و رانندگی برخورد قاطع خواهند کرد.
منبع:پلیس مازندران