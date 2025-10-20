رئیس سازمان بازرسی گفت: نظارت بر اجرای قانون جامع ایثارگران از برنامه‌های اصلی سازمان بازرسی کل کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست شورای معاونین سازمان بازرسی کل کشور با حضور سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعی از معاونان و مدیران این بنیاد برگزار شد.

در این نشست، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ضمن قدردانی از خدمات بنیاد شهید در رسیدگی به مشکلات جامعه ایثارگری، بر ضرورت توجه ویژه دستگاه‌ها به معیشت، درمان و مستندسازی املاک بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل بنیاد شهید در حمایت از خانواده‌های معظم شهدا اظهار داشت: به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، شاهد تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه بنیاد شهید در رفع مسائل و مشکلات خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان این جنگ بوده‌ایم.

خدائیان با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم مسئولان با خانواده‌های ایثارگران گفت: حضور رئیس بنیاد شهید در منازل خانواده‌های معظم شهدا مایه دلگرمی و آرامش خاطر آنان است. خانواده‌ای که عزیز خود را در راه دفاع از انقلاب و کشور از دست داده، وقتی می‌بیند رئیس بنیاد شخصاً از نزدیک در جریان امور و مشکلاتش قرار می‌گیرد، احساس تکریم و قدرشناسی نظام را درک می‌کند.

خدائیان با تقدیر از تلاش‌های رئیس بنیاد شهید و همکاران این نهاد در ترویج فرهنگ ایثار و خدمت صادقانه به خانواده‌های شهدا و ایثارگران تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید خدمت به ایثارگران را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار دهند، چراکه خدمت به آنان، خدمت به آرمان‌های انقلاب و امام شهیدان است.

وی در ادامه با اشاره به دیدار اخیر خود با خانواده شهیدان خالقی‌پور بیان داشت: مشاهده وضع زندگی خانواده‌های شهدا نشان می‌دهد آنان با وجود تحمل سخت‌ترین رنج‌ها و از دست دادن فرزندان خود، کمترین توقعی ندارند و همچنان خود را بدهکار انقلاب می‌دانند و این روحیه ایثار و رضایت، درسی بزرگ برای همه مسئولان است.

خدائیان با بیان اینکه نظارت بر اجرای قانون جامع ایثارگران از برنامه‌های اصلی سازمان بازرسی کل کشور است، افزود: در این قانون احکامی پیش بینی شده است که همه دستگاه‌ها متناسب با وظایف خود مسئول اجرای آن احکام هستند فلذا بازرسان سازمان بازرسی بایستی بر اجرای صحیح آن قوانین نظارت و با افراد متخلف از اجرای قانون برخورد نمایند.

وی با اشاره به دغدغه‌های درمانی جامعه ایثارگری تأکید کرد: نباید اجازه دهیم جانبازان کشور با مشکلات بیمه و درمان مواجه باشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره املاک بنیاد شهید نیز اظهار داشت: ضروری است املاک بنیاد هرچه سریع‌تر مستندسازی شود تا از تصرف افراد سودجو جلوگیری گردد، در این خصوص نیز در نشست اخیر با معاون اول قوه قضاییه تصمیماتی اتخاذ شده است.

وی در ادامه با اشاره به راهکار‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: شفافیت و رفع تعارض منافع از محور‌های اصلی مبارزه با فساد است، زیرا فساد در تاریکی رشد می‌کند و تنها با شفافیت می‌توان از آن پیشگیری کرد. از همین‌رو، سازمان بازرسی شاخص‌های شفافیت را تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است.

خدائیان افزود: جشنواره ملی شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع، آذرماه امسال با حضور مسئولان عالی کشور برگزار خواهد شد و دستگاه‌های برتر در این خصوص معرفی خواهند شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف سازمان بازرسی آن است که شفافیت به مطالبه‌ای ملی و فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود تا ریشه‌های فساد در ساختار اداری کشور خشکیده گردد.

در پایان این نشست، معاونان سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل امور نظامی، امنیتی و نهاد‌های این سازمان نیز دیدگاه‌های خود را در خصوص عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران مطرح کردند و رئیس بنیاد شهید نیز نسبت به موضوعات مطروحه، دستورات لازم را صادر کرد.

منبع: قوه قضاییه

