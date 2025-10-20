سخنگوی دولت گفت: دولت به دنبال این است تا با ستاد تنظیم بازار، همراهی با اصناف و واردات به موقع، جلوی فشار بر سفره مردم را بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه موضوع معیشت مردم جزء موضوعاتی است که به شدت مورد دغدغه دولت است و تقریبا در هیچ تصمیمی نیست که رئیس‌جمهور به این موضوع تذکر ندهند و پیگیر آن نباشند، گفت: ارائه کالابرگ به شیوه فعلی، یکی از راه‌هایی است که در حال ادامه پیدا کردن است، ولی با توجه به نکته‌ای که مقام معظم رهبری هم تذکر فرمودند که افزایش قیمت‌ها فشاری را بر زندگی مردم وارد نکند، موضوع در دولت در حال بررسی است. البته ساختار تشکیلات دولت به دنبال کنترل قیمت‌ها است.

وی افزود: اما به هر حال فشار تحریم‌ها باعث شده تورم بالای حدود سی و چند درصدی را شاهد باشیم و این موضوع را انکار نمی‌کنیم و کاملاً می‌پذیریم و دولت هم به دنبال این است تا با ستاد تنظیم بازار، همراهی با اصناف و تامین به موقع ارز برای وارد کنندگان و واردات به موقع، جلوی فشار بر سفره مردم را بگیرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که احتمال تغییر در شیوه پرداخت کالابرگ وجود دارد؟، گفت: در دولت در حال بررسی است که آیا این شیوه می‌تواند محقق شود و عوارض آن چیست؟ زیرا در ایام دهه ۶۰ و طی ۸ سال دفاع مقدس، تجربه گونه‌ای از کالا برگ را داشتیم و این مدل‌ها در حال بررسی است و هر آن چیزی که مقدور و پایدار باشد، -زیرا برخی اوقات ممکن است شیوه‌هایی مطرح شود که امکان تداوم نداشته باشد- با این شاخصه‌ها در حال بررسی است.

منبع: ایسنا

برچسب ها: سخنگوی دولت ، کنترل قیمت ها
خبرهای مرتبط
سخنگوی دولت:
یارانه دهک‌های یک تا سه پرداخت شد/ حقوق بازنشستگان ظرف ۷۲ ساعت آینده واریز می‌شود
سخنگوی دولت: هر اقدامی در زمینه قیمت بنزین به اطلاع مردم خواهد رسید
مهاجرانی: دولت کارگروه‌هایی برای رفع موانع تولیدکنندگان تشکیل داده است/ اعتبارِ کارت رفاهی به ۵ میلیارد ریال افزایش یافت
قیمت پایه و روش مولدسازی ۳۰ قطعه زمین، واحد تجاری، ملک و ساختمان تصویب شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۷
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
شهروند
۱۴:۳۵ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
کی انشالله؟؟؟ خانم سخنگو
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
این همه زحمت نکشید و این همه خدمت به توده مردم نابود کرده نکنید!!!
خود می کشی ای حافظ
خود تعزیه می داری!!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
لطفا عجله نداشته باشید هنوز قیمت‌ها به مریخ نرسیده.ما مردم هم هر چقدر جنس و کالا گران‌تر بشه حریصتر می شویم و با اشتیاق تمام برای خرید کردن صف می بندیم تا نکنه تولید کننده دلخور بشه و سودش از دو سه برابر تنزل پیدا کنه و بعد جلوی تولیدش را بگیره.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تورم،مالیات فقرا به اغنیا
۱۴:۳۲ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
داری کنترل میکنی اینه،کنترل نکنی چی میشه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
لیبرالیسم،تجاوز ب مفهوم کلمات
۱۴:۳۱ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
گوشامون مخملیه!؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته
۱۴:۲۱ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
برای بالارفتن قیمت‌ها تا حالا ارز ونی ندیدیم بااین روش های شما غیر ممکنه هرروز گرونتر میشه مخصوصا برای بازنشستهها
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
خانم محترم بزنیم به تخته روز به روز صورت شما و خانم وزیر راه و شهرسازی در حال جوانتر شدن است و مردم ما در حال پیرتر شدن.
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۴:۱۰ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
با این کنترل کردن قیمت ها ....
۰
۷
پاسخ دادن
India
ناشناس
۱۴:۰۵ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
سخنگوی کدام دولت ؟
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۲۸ مهر ۱۴۰۴

تجمع بازنشستگان مخابرات ایران در استان‌های مختلف
تجمع سراسری بازنشستگان مخابرات ایران
تجمع بازنشستگان مخابرات در چند استان
تجمع بازنشستگان مخابرات در چند استان
تجمع بازنشستگان مخابرات ایران در استان‌های مختلف/ تا استیفای حقوق اعتراض می‌کنیم
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
با گذشت‌ 3 سال، 6 ماه و 28 روز متأسفانه هنوز هم هیچ خبری از تفاوت افزایش معوقات خواروبار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران خبری نیست چرا؟
که هیچ کس از فروردین ماه سال 1401 تاکنون پیگیری و رسیدگی نمیکند؟؟؟
و متآسفانه هیچ کس هم در مخابرات منطقه تهران، دولت، مجلس و… پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات استان تهران
۱۴:۴۰ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
چرا مخابرات منطقه تهران از فروردین ماه سال 1401 تاکنون طلب بازنشستگان را نمی‌دهند
جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات استان تهران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۹ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
فکر نکنم بهش برسید چون سرعتش خیلی بالاست و سرعت شما کمه هرچی بدوبدو کنین فایده نداره
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تورم،مالیات فقرا به اغنیا
۱۴:۳۳ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
داداش خودشون اون جلو لوکوموتیون
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۳:۵۱ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
از بازار لاله زار پیدا کنید اونجا کنترل زیاده شاید به قیمت هم خورد خخخخ
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بی نام و نشان
۱۳:۴۳ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
قیمت‌ها را اگر راست می گویید پایین بیاورید کنترل و غیره همه کشک است.
۰
۸
پاسخ دادن
Germany
جعفر صالحی
۱۳:۴۱ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
خانم سخنگو به خدا شما دولتیها 1 ماه دست از سر این کشور بردارید همچی عالی و خوب میشه. این شماها هستید که برای کمبود بودجه خودتان دارید نفس مردم را میگیرد. امسال میوه زیر 150 هزار تومن پیدا نمیشد.. نارنگی که شهر من مرکز تولیدش هست زیر 120 هزار تومان نیست... از کدام کنترل داری حرف میزنی؟ یکی یک بچه ایی را بغا گرفت تا گریه بچه رو ساکت کنه.. دیگری بهش گفت بچه را بزار زیمن چون بچه از قیافه تو وحت کرده و داره گریه میکنه .الان حکایت مردم ایران با دولت شده
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
سخنگوی دولت فلسطین
۶
۵
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۴:۱۳ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
می خواستی رای درست بدی تا الان طلبکار نباشی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
مشکل از انتخاب است... آن16میلیون نفر...
Iran (Islamic Republic of)
تورم،مالیات فقرا به اغنیا
۱۴:۳۵ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
اون قبلیاشونم دیدیم،البته دوره اول احمدی نژاد خوب بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
ناشناس ۱۴:۱۳ مثلا الان جلیلی اومده بود گل و بلبل بود دیگه زمان خدابیامرز رییس جمهور دولت قبل دیدیم چیکارا کردن برو چرند نگو
۱۲۳
همه شهر‌های موشکی ما سالم هستند/ در جنگ هیچ‌یک از فرماندهان ما درخواست آتش‌بس نداشتند + فیلم
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۸ مهر
مقام نظامی عراق: حمایت‌ها و پشتیبانی‌های ایران را فراموش نخواهیم کرد
رهبر معظم انقلاب خطاب به ترامپ: به همین خیال باش!
اشتباه در واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی نباید برای سایپا اتفاق بیفتد
عدم مخالفت شورای نگهبان با حذف چهار صفر از پول ملی/ مصوبه به دلیل ابهامات دیگری به مجلس بازگردانده شد
یارانه دهک‌های یک تا سه پرداخت شد/ حقوق بازنشستگان ظرف ۷۲ ساعت آینده واریز می‌شود
سخنگوی دولت: دولت به دنبال کنترل قیمت‌هاست
سرلشکر موسوی: بعید است دشمنان دوباره غلطی کنند/ آمادگی ایران در بالاترین سطح
قیمت پایه و روش مولدسازی ۳۰ قطعه زمین، واحد تجاری، ملک و ساختمان تصویب شد
آخرین اخبار
عارف: ساماندهی دانشگاه‌های بزرگ تهران نیازمند همکاری دولت و قوه قضائیه است
رهبر معظم انقلاب در دیدار مدال‌آوران ورزشی و علمی: مدال‌های شما در این روز‌ها ارزش مضاعف دارد/ اگر لازم باشد نیرو‌های مسلح باز هم از موشک استفاده می‌کنند
رهبر معظم انقلاب خطاب به ترامپ: به همین خیال باش!
یارانه دهک‌های یک تا سه پرداخت شد/ حقوق بازنشستگان ظرف ۷۲ ساعت آینده واریز می‌شود
سخنگوی دولت: دولت به دنبال کنترل قیمت‌هاست
سرلشکر موسوی: بعید است دشمنان دوباره غلطی کنند/ آمادگی ایران در بالاترین سطح
عدم مخالفت شورای نگهبان با حذف چهار صفر از پول ملی/ مصوبه به دلیل ابهامات دیگری به مجلس بازگردانده شد
قیمت پایه و روش مولدسازی ۳۰ قطعه زمین، واحد تجاری، ملک و ساختمان تصویب شد
مقام نظامی عراق: حمایت‌ها و پشتیبانی‌های ایران را فراموش نخواهیم کرد
همه شهر‌های موشکی ما سالم هستند/ در جنگ هیچ‌یک از فرماندهان ما درخواست آتش‌بس نداشتند + فیلم
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۸ مهر
اشتباه در واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی نباید برای سایپا اتفاق بیفتد
اعلام آمادگی سپاه برای تقویت پیوند‌های راهبردی با نیرو‌های مسلح یمن
نتانیاهو با نقض آتش‌بس سعی دارد کابینه خود را راضی نگه دارد/ مسیر طوفان الاقصی پشیمانی ندارد
واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به شکنجه یکی از اتباع سوئدی حامی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی
گزارش عراقچی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای مقابله با تحریم‌ها
پزشکیان: معیشت مردم بر هر موضوع دیگری اولویت دارد
حاجی بابایی: پایه‌گذاری پارلمان آسیایی جامع، بهترین مسیر برای آینده است
سپاه: شهادت جمعی از سران طوایف اهل‌سنت بی‌پاسخ نمی‌ماند
اصلاح نظام بودجه‌ریزی با پیگیری مستقیم رئیس جمهور در حال انجام است
نمایش یک پهپاد در مجلس بریتانیا و انتساب آن به ایران «مضحک» است