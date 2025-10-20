سخنگوی دولت گفت: دولت به دنبال این است تا با ستاد تنظیم بازار، همراهی با اصناف و واردات به موقع، جلوی فشار بر سفره مردم را بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه موضوع معیشت مردم جزء موضوعاتی است که به شدت مورد دغدغه دولت است و تقریبا در هیچ تصمیمی نیست که رئیس‌جمهور به این موضوع تذکر ندهند و پیگیر آن نباشند، گفت: ارائه کالابرگ به شیوه فعلی، یکی از راه‌هایی است که در حال ادامه پیدا کردن است، ولی با توجه به نکته‌ای که مقام معظم رهبری هم تذکر فرمودند که افزایش قیمت‌ها فشاری را بر زندگی مردم وارد نکند، موضوع در دولت در حال بررسی است. البته ساختار تشکیلات دولت به دنبال کنترل قیمت‌ها است.

وی افزود: اما به هر حال فشار تحریم‌ها باعث شده تورم بالای حدود سی و چند درصدی را شاهد باشیم و این موضوع را انکار نمی‌کنیم و کاملاً می‌پذیریم و دولت هم به دنبال این است تا با ستاد تنظیم بازار، همراهی با اصناف و تامین به موقع ارز برای وارد کنندگان و واردات به موقع، جلوی فشار بر سفره مردم را بگیرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که احتمال تغییر در شیوه پرداخت کالابرگ وجود دارد؟، گفت: در دولت در حال بررسی است که آیا این شیوه می‌تواند محقق شود و عوارض آن چیست؟ زیرا در ایام دهه ۶۰ و طی ۸ سال دفاع مقدس، تجربه گونه‌ای از کالا برگ را داشتیم و این مدل‌ها در حال بررسی است و هر آن چیزی که مقدور و پایدار باشد، -زیرا برخی اوقات ممکن است شیوه‌هایی مطرح شود که امکان تداوم نداشته باشد- با این شاخصه‌ها در حال بررسی است.

منبع: ایسنا