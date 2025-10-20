شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری نمایشگاه بومی محلی مرنجاب در آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع) شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایران، سرزمینی با تاریخی چند هزار ساله و فرهنگی جذاب، هر ساله میزبان آیین‌ها و جشنواره‌های محلی است تا هنر‌های اصیل؛ صنایع دستی؛ پوشاک سنتی؛ آئین‌ها و خوراک بومی را به مردم معرفی کند. در هر گوشه و کنار این سرزمین پهناور با توجه به ویژگی‌های اقلیمی، باور‌های مذهبی، افسانه‌های کهن و آداب و رسوم بومی، جشنواره‌هایی منحصر‌به‌فرد و پرشور برگزار می‌شود.
در همین راستا نمایشگاه بومی محلی منطقه باستانی مرنجاب با رویکرد اقتصاد مقاومتی در پارکینگ آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع) شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

