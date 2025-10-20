منابع دولتی در غزه گزارش دادند از ۱۰ اکتبر و همزمان با شروع آتش‌بس رژیم اسرائیل تاکنون دست‌کم ۹۷ فلسطینی را شهید و ۲۳۰ نفر دیگر را زخمی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -  دفتر اطلاع‌رسانی دولت غزه اعلام کرد که از زمان اجرای آتش‌بس در نوار غزه در تاریخ ۱۰ اکتبر، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل دست‌کم ۹۷ فلسطینی را شهید و ۲۳۰ نفر دیگر را زخمی کرده است.

از میان موارد گزارش‌شده از نقض آتش‌بس، ۲۱ مورد تنها در روز یکشنبه اتفاق افتاده است. دفتر اطلاع‌رسانی دولت غزه در بیانیه‌ای اظهار داشت که «رژیم اشغالگر اسرائیل ۸۰ مورد نقض مستند را از زمان اعلام آتش‌بس مرتکب شده است که نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه به شمار می‌رود.»

این بیانیه به تشریح مجموعه‌ای از اقدامات تجاوزکارانه رژیم تروریستی اسرائیل پرداخته است که شامل شلیک مستقیم به غیرنظامیان، گلوله‌باران، هدف‌گیری عامدانه، استفاده از کمربند‌های آتش و ربودن غیرنظامیان می‌شود.

در همین راستا عبدالواحد ابورأس معاون وزیر خارجه یمن تاکید کرد که هر گونه نقض آتش بس در غزه باعث می‌شود رژیم صهیونیستی تاوان سنگینی پرداخت کند و خسارت‌های بیشتری نسبت به گذشته متحمل شود.

وی افزود: تحولات غزه را از نزدیک رصد می‌کنیم. فرار اسرائیل از اجرای تعهدات خود از طریق نقض پی در پی آتش بس ادامه دارد. 

ابورأس اضافه کرد: موضع یمنی‌ها در حمایت از ملت فلسطین ادامه دارد. گروهای مقاومت فلسطین تنها نیستند و این نبرد نبرد همگان است. ما در کنار مقاومت فلسطین هستیم.

منبع: قدس نیوز

برچسب ها: آتش بس غزه ، جنگ غزه
سازمان ملل: حجم ویرانی در غزه فراتر از تصور است
داماد ترامپ: غزه مثل محل انفجار بمب اتمی است!
کوشنر: حماس به آتش‌بس پایبند بوده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
۹۷ کشته تو یه روز به لطف بانوان غزه به ۹۷۰ تولد افزایش یافت
