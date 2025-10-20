باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دفتر اطلاعرسانی دولت غزه اعلام کرد که از زمان اجرای آتشبس در نوار غزه در تاریخ ۱۰ اکتبر، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل دستکم ۹۷ فلسطینی را شهید و ۲۳۰ نفر دیگر را زخمی کرده است.
از میان موارد گزارششده از نقض آتشبس، ۲۱ مورد تنها در روز یکشنبه اتفاق افتاده است. دفتر اطلاعرسانی دولت غزه در بیانیهای اظهار داشت که «رژیم اشغالگر اسرائیل ۸۰ مورد نقض مستند را از زمان اعلام آتشبس مرتکب شده است که نقض آشکار قوانین بینالمللی بشردوستانه به شمار میرود.»
این بیانیه به تشریح مجموعهای از اقدامات تجاوزکارانه رژیم تروریستی اسرائیل پرداخته است که شامل شلیک مستقیم به غیرنظامیان، گلولهباران، هدفگیری عامدانه، استفاده از کمربندهای آتش و ربودن غیرنظامیان میشود.
در همین راستا عبدالواحد ابورأس معاون وزیر خارجه یمن تاکید کرد که هر گونه نقض آتش بس در غزه باعث میشود رژیم صهیونیستی تاوان سنگینی پرداخت کند و خسارتهای بیشتری نسبت به گذشته متحمل شود.
وی افزود: تحولات غزه را از نزدیک رصد میکنیم. فرار اسرائیل از اجرای تعهدات خود از طریق نقض پی در پی آتش بس ادامه دارد.
ابورأس اضافه کرد: موضع یمنیها در حمایت از ملت فلسطین ادامه دارد. گروهای مقاومت فلسطین تنها نیستند و این نبرد نبرد همگان است. ما در کنار مقاومت فلسطین هستیم.
منبع: قدس نیوز