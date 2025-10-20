باشگاه خبرنگاران جوان - بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از اواسط آبان آغاز میشود و قرار است تیم ملی والیبال ایران با هدایت پیمان اکبری بدون حضور لژیونرها به این بازیها اعزام شود.
در این راستا حضور عرشیا بهنژاد پاسور اول تیم ملی در روزهای اخیر در هالهای از ابهام قرار داشت. بهنژاد اعلام کرده بود که مصدوم است و نیاز به استراحت دارد، اما میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال در واکنش به این مصدومیت عنوان کرد در صورتی که کمیته پزشکی فدراسیون مصدومیت بهنژاد را تایید کند این بازیکن نه تنها برای تیم ملی که حتی برای باشگاه شهداب هم حق بازی ندارد.
با این حال امیر شرافت، مدیرعامل شهداب به ایسنا اعلام کرد این تیم با حضور بهنژاد در تیم ملی موافقت کرده و قرار است این بازیکن به بازیهای ریاض ۲۰۲۵ اعزام شود.
البته با هماهنگی فدراسیون قرار است از این بازیکن صرفا در دیدارهای مهم استفاده شود تا دچار تشدید مصدومیت نشود و روند بهبود او هم طی شود.