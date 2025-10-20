باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس بنیاد سعدی با بیان اینکه ادبیات فارسی یکی از سرمایههای اصلی فرهنگی ایران است، گفت: پیش از آنکه ایران را با نفت یا سیاست بشناسند، مردم بسیاری از سرزمین ها، کشورمان را با ادبیاتش شناختهاند و آثار سعدی، حافظ، مولوی و فردوسی قرنهاست که به زبانهای مختلف ترجمه شده و الهامبخش جهانیان است.
به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، در نشست رایزنان و وابستگان فرهنگی جدید ایران در خارج از کشور که با حضور ۲۷ رایزن و وابسته فرهنگی در بنیاد سعدی برگزار شد، غلامعلی حدادعادل گفت: بنیاد سعدی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دو شاخه روئیده بر روی یک تنه واحد هستند و همکاری میان آنها امروز به سطحی منطقی و هدفمند رسیده که موجب همافزایی در گسترش زبان فارسی و ترویج فرهنگ ایرانی در جهان شده است.
رئیس بنیاد سعدی با تاکید بر اینکه رایزنان فرهنگی باید نماینده فرهنگ ایران اسلامی باشند، افزود: رایزن فرهنگی باید با تاریخ، ادبیات و هنر ایران آشنا باشد. زبان فارسی ظرف و حامل فرهنگ ماست و استمرار چند هزار ساله آن از پارسی باستان تا امروز، نشانه هویت فرهنگی ایرانیان است.
حدادعادل با بیان اینکه ادبیات فارسی یکی از سرمایههای اصلی فرهنگی ایران است، گفت: پیش از آنکه ایران را با نفت یا سیاست بشناسند، مردم بسیاری از کشورها ایران را با ادبیاتش شناختهاند. آثار سعدی، حافظ، مولوی و فردوسی قرنهاست که به زبانهای مختلف ترجمه شده و الهامبخش جهانیان است.
اقتدار فرهنگی هر کشور به گستره نفوذ زبان آن وابسته است
عضو شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: رایزنان فرهنگی باید سفیر دوستی و ارتباط با ایرانیان مقیم خارج باشند. اقتدار فرهنگی هر کشور به گستره نفوذ زبان آن وابسته است و در دورههایی که ایران در اوج اقتدار بوده، زبان فارسی نیز فراتر از مرزهای کشور گسترش یافته است.
حدادعادل با اشاره به گزارشهای تاریخی از نفوذ زبان فارسی افزود: ابن بطوطه در سفرنامه خود مینویسد که در قرن هفتم هجری در شهر گوانگژو چین، آوازخوانان اشعار سعدی را میخواندند. این نشانهای از شکوه فرهنگی ایران در آن دوران است.
رئیس بنیاد سعدی همچنین به پیشینه آموزش زبان فارسی در شبهقاره هند اشاره کرد و گفت: میلیونها سند و نسخه خطی فارسی در بایگانیهای هند موجود است و این امر عمق نفوذ تاریخی زبان فارسی را در آن سرزمین نشان میدهد.
او درباره فعالیتهای بنیاد سعدی اظهارکرد: آموزش زبان فارسی نیازمند مبانی علمی است و ما این مسیر را بر اساس اصول تخصصی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (آزفا) دنبال کردهایم. تاکنون بیش از ۴۰ عنوان کتاب درسی برای سطوح مختلف تدوین و منتشر شده است.
گلستان سعدی قرنها کتاب آموزشی فارسیآموزان در سراسر جهان بوده است
حدادعادل با بیان اینکه نام بنیاد سعدی به احترام نقش سعدی در ترویج زبان فارسی انتخاب شده است، گفت: گلستان سعدی قرنهاست که کتاب آموزشی فارسیآموزان در سراسر جهان بوده است. ما به احترام این میراث فرهنگی، نام او را بر این بنیاد نهادهایم.
رئیس بنیاد سعدی از گسترش آموزش مجازی زبان فارسی نیز خبر داد و افزود: تحولات فناوری فرصتهای جدیدی برای آموزش زبان فارسی ایجاد کرده است. دورههای مجازی برای معلمان و زبانآموزان خارجی طراحی شده که بدون نیاز به حضور فیزیکی قابل استفادهاند.
وی افزایش شمار دانشجویان خارجی در ایران را فرصت مهمی دانست و گفت: اکنون بیش از ۱۰۰ هزار دانشجوی خارجی در ایران تحصیل میکنند. لازم است این دانشجویان پیش از ورود به کشور، با زبان فارسی آشنا شوند تا از آموزش دانشگاهی بهطور مؤثر بهرهمند شوند.
حدادعادل در پایان تأکید کرد: رایزنان فرهنگی در کشورهای محل مأموریت، نمایندگان بنیاد سعدی نیز هستند و باید در جهت ترویج زبان فارسی و شناخت فرهنگ ایرانی تلاش کنند.
گسترش زبان فارسی، مسیر توسعه گفتمان انقلاب اسلامی
در ادامه این نشست، محمدمهدی ایمانیپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با تأکید بر جایگاه زبان فارسی در سند پنجساله این سازمان گفت: گسترش زبان فارسی مؤثرترین مسیر برای توسعه گفتمان انقلاب اسلامی است. هر زبانآموز فارسی، سفیری فرهنگی برای ایران محسوب میشود.
وی افزود: از زمان تأسیس بنیاد سعدی با مدیریت دکتر حدادعادل، شاهد توسعه گفتمان و ترویج زبان فارسی بودهایم. استانداردسازی آموزش زبان فارسی یکی از بزرگترین دستاوردهای این بنیاد است.
ایمانیپور خاطرنشان کرد: با تکیه بر ظرفیتهای بنیاد سعدی و همافزایی میان این بنیاد و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مسیر گسترش زبان و ادبیات فارسی در جهان با قدرت ادامه خواهد یافت.
در پایان این نشست، سیدعلی موسوی زاده، معاون بین الملل و احمد رمضانی، معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی گزارشی از فعالیتهای آموزشی، تدوین استاندارد مرجع آموزش زبان فارسی، سند پنجگام آموزشی و دورههای تربیت مدرس ارائه کردند.