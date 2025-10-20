باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - آزمایش‌های بالینی ثابت کرده‌اند که دارویی با نام آمیوانتاماب، می‌تواند پیشرفت سرطان سر و گردن را متوقف یا به طور قابل توجهی کند کند و به بیماران امید تازه‌ای در برابر یکی از تهاجمی‌ترین انواع سرطان بدهد.

نتایج دلگرم‌کننده از یک آزمایش جهانی

در طول یک آزمایش جهانی که شامل بیمارانی از ۱۱ کشور مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی عودکننده یا متاستاتیک سر و گردن بود، همه شرکت‌کنندگان ایمونوتراپی و شیمی‌درمانی مرسوم را دریافت کردند. سپس، به ۸۶ بیمار فقط آمیوانتاماب داده شد.

نتایج نشان داد که بیش از سه چهارم بیمارانی که این تزریق را دریافت کردند، از نظر بالینی بهبود یافتند، زیرا سرطان آنها کوچک یا رشد آن متوقف شد. میانگین مدت کنترل بیماری ۶.۸ ماه بود و ۶۲٪ از بیماران تا ژوئیه ۲۰۲۵ به درمان، با عوارض جانبی خفیف تا متوسط ادامه دادند.

محققان با ارائه این نتایج در کنگره اروپایی انکولوژی پزشکی در برلین، آمیفانتاماب را به عنوان یک «درمان هوشمند سه‌گانه» و «گامی مهم به جلو» در درمان این نوع سرطان توصیف کردند.

آمیفانتاماب از طریق سه مکانیسم مکمل عمل می‌کند

مسدود کردن گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی (EGFR)، که رشد سلول‌های سرطانی را تحریک می‌کند.

مسدود کردن مسیر MET، که سلول‌ها از آن برای مقاومت در برابر درمان استفاده می‌کنند (یک مسیر سلولی که نقش مهمی در رشد سلول و بازسازی بافت دارد، اما می‌تواند توسط سلول‌های سرطانی برای تسریع گسترش آنها و مقاومت در برابر درمان مورد سوء استفاده قرار گیرد).

تحریک سیستم ایمنی برای تشخیص و حمله به تومور.

به گفته محققان، این رویکرد چندجانبه، دارو را در کنترل سرطان پیشرفته و جلوگیری از عود بیماری مؤثرتر می‌کند.

تجربه بیمار

در میان شرکت‌کنندگان در این مطالعه، کارل والش، ۵۹ ساله، اهل بیرمنگام، حضور دارد که در ماه مه ۲۰۲۴ به سرطان زبان مبتلا شد.

والش می‌گوید: «پس از شکست شیمی‌درمانی و ایمونوتراپی، به آزمایش جدید پیوستم. اکنون در هفتمین دوره درمان خود هستم و بهبود قابل توجه است. تورم کاهش یافته، درد کمتر شده و عوارض جانبی حداقل است. گاهی اوقات فراموش می‌کنم که سرطان دارم.»

پروفسور کوین هرینگتون، متخصص درمان‌های بیولوژیکی سرطان در موسسه تحقیقات سرطان و متخصص انکولوژی مشاور در بیمارستان سلطنتی مارسدن، توضیح داد که این دارو اولین درمان سه‌گانه است که در بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن که بیماری آنها پس از درمان عود کرده است، آزمایش می‌شود.

وی افزود: «برخلاف درمان‌های مرسوم که نیاز به مراجعه طولانی به بیمارستان دارند، آمیفانتاماب به صورت تزریق زیر جلدی ساده تجویز می‌شود و در آینده در کلینیک‌های سرپایی یا حتی در خانه سریع‌تر، راحت‌تر و به طور بالقوه آسان‌تر می‌شود.»

پروفسور کلر ایزاک، رئیس بخش علمی و پژوهشی همان مؤسسه، تأکید کرد که این نتایج «نیاز فوری به درمان‌های مؤثرتر و در دسترس‌تر» را برجسته می‌کند و خاطرنشان کرد که آمیفانتاماب «گامی واقعی در جهت بهبود کیفیت زندگی بیماران» است.

سرطان سر و گردن اصطلاحی کلی برای انواع مختلفی از سرطان است که دهان، گلو، حنجره، بینی، سینوس‌ها و غدد بزاقی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پیش از این تصور می‌شد که سیگار کشیدن و مصرف بیش از حد الکل از عوامل خطر اصلی هستند، اما تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) تا ۷۰ درصد موارد را شامل می‌شود. شیوع این ویروس که از طریق تماس مستقیم، از جمله رابطه جنسی دهانی منتقل می‌شود، با میزان بالاتر عفونت، به ویژه در بین جوانان، مرتبط است.

منبع: دیلی میل