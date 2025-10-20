در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با کاهش ۳۱ هزار و ۱۵۲ واحد در سطح ۳ میلیون و ۵۶ هزار واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با کاهش ۳۱ هزار و ۱۵۲ واحد در سطح ۳ میلیون و ۵۶ هزار واحدی ایستاد. فارس، فملی و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، خودرو، خساپا و وبصادر  سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با کاهش هزار و ۸۸۴ واحدی در تراز ۸۹۲ هزار و ۸۹۷ واحدی ایستاد.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با ارزش هزار و ۹ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین خودرو و بانک‌ها  درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

اهرم، افران و فیروزا بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، خساپا و وبصادر بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برچسب ها: بازار سرمایه ، بورس ایران
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۷ مهر ماه