تیم‌های فوتبال آخال ترکمنستان و سپاهان ایران در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ فردا رو در روی هم قرار می‌گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال آخال یکی از تیم‌های باسابقه لیگ برتر ترکمنستان است. در فصل جاری، این تیم با ۳۶ امتیاز از ۱۹ بازی در رده سوم جدول لیگ برتر قرار دارد. آرکاداغ با ۶۳ امتیاز و آلتی‌ن‌اسیر با ۴۰ امتیاز در رده‌های اول و دوم جدول هستند.

در آخرین دیدار خود، آخال موفق شد با نتیجه ۲–۰ کوپت‌داغ را شکست دهد. گل‌های این بازی توسط بختیار گورگنوف در دقیقه ۲۳ و آکممت متدایف در دقیقه ۸۹ به ثمر رسید.

ترکیب اصلی آخال در فصل جاری شامل بازیکنانی چون:

دروازه‌بان‌ها: گوربانمیرات گارایف، کاکاگلدی بردی‌اف، وپا مامایف

مدافعان: باشیم گوربانبردی‌اف، آزات رحمان‌اف، دووران بردی‌اف

هافبک‌ها: اسلام آنامورادوف، آتاگلدی مرادوف

مهاجمان: آکممت متدایف، بختیار گورگنوف

آخال بازی‌های خانگی خود را معمولاً در ورزشگاه «نیسا» عشق‌آباد برگزار می‌کند. این ورزشگاه با ظرفیت بالا و امکانات مدرن، میزبان مسابقات مهم باشگاهی و ملی ترکمنستان است. با این حال به دلیل کیفیت پایین چمن، باشگاه آخال تصمیم گرفت دیدار حساس مقابل سپاهان را در ورزشگاه نقش جهان برگزار کند.

تیم آخال با ترکیب جوان و انگیزه‌مند خود، در تلاش است عملکرد بهتری در رقابت‌های داخلی و بین‌المللی ارائه دهد. حضور این تیم در لیگ قهرمانان آسیا ۲ فرصتی مناسب برای نمایش توانمندی‌هایش در سطح قاره‌ای محسوب می‌شود. ادامه روند فعلی و رفع نقاط ضعف می‌تواند آخال را به یکی از تیم‌های مطرح آسیای مرکزی تبدیل کند.

