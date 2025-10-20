باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - الکساندر یاکوشکین، ستارهشناس روسی، به خبرگزاری ریانووستی گفت که جرم آسمانی منحصربهفرد C/۲۰۲۵ A۶ (لمون) در آسمان شب ظاهر خواهد شد و با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است.
این دانشمند خاطرنشان کرد که این دنبالهدار آخرین بار حدود ۱۳۵۰ سال پیش از نزدیکی زمین عبور کرده است.
این متخصص خاطرنشان کرد که این دنبالهدار در عرضهای جغرافیایی جنوبی قابل مشاهده است: در شمال غربی در عصر و در شمال شرقی در صبح. پس از عبور از نزدیکی ستاره آرکتوروس، به صورت فلکی مار (مارپیچ) منتقل خواهد شد.
در ۲۱ اکتبر، دنبالهدار لمون با فاصله ۹۰ میلیون کیلومتری به زمین نزدیک خواهد شد. درخشندگی آن به قدر چهارم خواهد رسید و در شبهای بدون ماه با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است و به راحتی با تلفنهای هوشمند قابل عکسبرداری است.
دنبالهدار لمون C/۲۰۲۵ A۶ به طور فزایندهای فعال است و تودههای گازی به طور منظم در دم آن مشاهده میشوند. ستارهشناسان انتظار دارند که این دنبالهدار ۱۱۵۴ سال دیگر دوباره ظاهر شود.
منبع: نووستی