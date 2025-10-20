باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -ارجایی شیرازی در بازدید از کمربندی ایلخچی از تخصیص اعتبار لازم برای ادامه اجرای این طرح خبر داد و اعلام کرد:طی امسال اعتبار اجرایی این طرح را به صورت ۱۰۰ درصد در نظر گرفته‌ایم و در سال آینده نیز با همراهی سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس، اعتبار قابل توجهی برای تکمیل و اتمام این طرح پیش‌بینی خواهیم کرد.

روح الله متفکرآزاد نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به حجم تردد بالای خودرو‌ها از داخل شهر ایلخچی، بر لزوم تخصیص اعتبار لازم برای بهسازی و آسفالت خیابان‌های این شهر تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه بهسازی و نگهداری این محور از توان شهرداری ایلخچی خارج است و شاهد فرسودگی زودرس کیفیت آسفالت هستیم، مساعدت مالی وزارت راه و شهرسازی برای رفع این مشکل ضروری است.

آقایی فرماندار شهرستان اسکو هم با اشاره به ثبت جهانی روستای گردشگری کندوان، بر ضرورت تعریض و ساماندهی محور ۲۲ کیلومتری اسکو به کندوان تأکید کرد و گفت: سالانه بیش از یک میلیون گردشگر داخلی و ۱۰ هزار گردشگر خارجی از روستای کندوان بازدید می‌کنند. این مسیر نه تنها غیراستاندارد است، بلکه شأن و انتظارات این حجم از گردشگران را نیز برآورده نمی‌کند و لازم است با استاندارد‌های جهانی گردشگری همخوانی داشته باشد.

