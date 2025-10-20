باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - "رونی الفرن"، کارشناس اقتصادی اسرائیلی هشدار داد که ادامه وضعیت کنونی پس از جنگ غزه می‌تواند "اسرائیل" را به بحران اقتصادی طولانی‌مدت مشابه آنچه پس از جنگ کیپور ۱۹۷۳ رخ داد، سوق دهد؛ دوره‌ای که به «دهه از دست رفته» معروف شد و با رکود اقتصادی و افزایش شدید تورم همراه بود.

الفرن در گفت‌و‌گو با روزنامه معاریو تأکید کرد که رژیم صهیونیستی باید در تهیه بودجه سال آینده، اولویت‌های خود را بازنگری کند و تمرکز بر احیای بخش‌های تولیدی و تشویق رشد اقتصادی داشته باشد تا آثار جنگ بر اقتصاد جبران شود.

وی همچنین افزود که هزینه‌های امنیتی و کسری بودجه فزاینده بار سنگینی بر اقتصاد رژیم صهیونیستی وارد کرده و نیازمند یافتن راهکار‌های فوری است. الفرن اشاره کرد که جنگ تحولات عمیقی در نیروی انسانی به ویژه در بخش فناوری پیشرفته (های‌تک) ایجاد کرده و تعداد قابل توجهی از متخصصان این بخش مهاجرت کرده‌اند، در حالی که دیگران به تغییر مسیر شغلی فکر می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که ثبات سیاسی و اقتصادی "اسرائیل" شرط اصلی بازسازی این بخش حیاتی است.

الفرن افزود که هزینه جنگ غزه بیش از یک تریلیون شِکِل (حدود ۳۰۰ میلیارد دلار) بوده است، یعنی معادل بودجه دو سال کامل و رژیم مجبور شده بود دو بار مفاد بودجه سال جاری را بازنگری کند؛ اقدامی که وی آن را خطرناک برای جایگاه اقتصادی "اسرائیل" توصیف کرد.

این هشدار‌ها در حالی مطرح می‌شود که شرکت رتبه‌بندی اعتباری «فیچ» روز یکشنبه رتبه اعتباری "اسرائیل" را در سطح (A-) با چشم‌انداز منفی حفظ کرد و تأکید کرد که ادامه تهدید‌های امنیتی و پیامد‌های بلندمدت جنگ، ریسک‌های اقتصادی "اسرائیل" را تشدید می‌کند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فلسطین