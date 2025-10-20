کارشناس اقتصادی اسرائیلی هشدار داد که ادامه وضعیت کنونی پس از جنگ غزه می‌تواند این رژیم را به بحران اقتصادی طولانی‌مدت سوق دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - "رونی الفرن"، کارشناس اقتصادی اسرائیلی هشدار داد که ادامه وضعیت کنونی پس از جنگ غزه می‌تواند "اسرائیل" را به بحران اقتصادی طولانی‌مدت مشابه آنچه پس از جنگ کیپور ۱۹۷۳ رخ داد، سوق دهد؛ دوره‌ای که به «دهه از دست رفته» معروف شد و با رکود اقتصادی و افزایش شدید تورم همراه بود.

الفرن در گفت‌و‌گو با روزنامه معاریو تأکید کرد که رژیم صهیونیستی باید در تهیه بودجه سال آینده، اولویت‌های خود را بازنگری کند و تمرکز بر احیای بخش‌های تولیدی و تشویق رشد اقتصادی داشته باشد تا آثار جنگ بر اقتصاد جبران شود.

وی همچنین افزود که هزینه‌های امنیتی و کسری بودجه فزاینده بار سنگینی بر اقتصاد رژیم صهیونیستی وارد کرده و نیازمند یافتن راهکار‌های فوری است. الفرن اشاره کرد که جنگ تحولات عمیقی در نیروی انسانی به ویژه در بخش فناوری پیشرفته (های‌تک) ایجاد کرده و تعداد قابل توجهی از متخصصان این بخش مهاجرت کرده‌اند، در حالی که دیگران به تغییر مسیر شغلی فکر می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که ثبات سیاسی و اقتصادی "اسرائیل" شرط اصلی بازسازی این بخش حیاتی است.

الفرن افزود که هزینه جنگ غزه بیش از یک تریلیون شِکِل (حدود ۳۰۰ میلیارد دلار) بوده است، یعنی معادل بودجه دو سال کامل و رژیم مجبور شده بود دو بار مفاد بودجه سال جاری را بازنگری کند؛ اقدامی که وی آن را خطرناک برای جایگاه اقتصادی "اسرائیل" توصیف کرد.

این هشدار‌ها در حالی مطرح می‌شود که شرکت رتبه‌بندی اعتباری «فیچ» روز یکشنبه رتبه اعتباری "اسرائیل" را در سطح (A-) با چشم‌انداز منفی حفظ کرد و تأکید کرد که ادامه تهدید‌های امنیتی و پیامد‌های بلندمدت جنگ، ریسک‌های اقتصادی "اسرائیل" را تشدید می‌کند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فلسطین

برچسب ها: جنگ غزه ، بحران اقتصادی
خبرهای مرتبط
سازمان ملل: حجم ویرانی در غزه فراتر از تصور است
آتش‌بس صوری در غزه: ۸۰ مورد نقض و ۹۷ شهید
فشار آمریکا به عربستان برای عادی سازی روابط هرچه زودتر با اسرائیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
لطفا از فلاکت و فقر و مشکلات روز افزون خودمان هم گزارش دقیق بدهید.صهیونیستها به کمک سایر کشور و حتی کشورهای اسلامی خیلی زود اقتصاد خود را بازسازی میکنند .ولی ما چی؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
بحران و مالی اقتصادی اسراییل پس از جنگ خدا روشکر ما این مشکل را نداریم در اوج پیشرفت هست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
به درک
۰
۱
پاسخ دادن
نفوذ ایران به واتس‌اپ دیپلمات‌های اسرائیلی؟
اتهام‌زنی ترامپ به حماس در حادثه رفح علی‌رغم تکذیب کاخ سفید
کوشنر: حماس به آتش‌بس پایبند بوده است
ترامپ: اوکراین باید به جنگ با روسیه پایان دهد
فشار آمریکا به عربستان برای عادی سازی روابط هرچه زودتر با اسرائیل
ترکیه با گاز اشک‌آور راهپیمایی طرفداران اوجالان را سرکوب کرد
موج «نه» به اسرائیلی‌ها در تایلند
ادعای ویتکاف: «طرح جامع» برای بازسازی غزه در دست اجراست
ولیعهد عربستان و مکرون بر لزوم خروج کامل اسرائیل از غزه تأکید کردند
آتش‌بس صوری در غزه: ۸۰ مورد نقض و ۹۷ شهید
آخرین اخبار
سونامی مهاجرت معکوس در اسرائیل
توافق اروپا برای توقف واردات گاز روسیه تا پایان سال ۲۰۲۷
اسرائیل ۷۰ هزار متر مربع از زمین‌های کرانه باختری را تصرف کرده است
توقعات کرملین از دیدار پوتین-ترامپ: گامی به سوی حل و فصل مسالمت‌آمیز
نادیده گرفتن نسل‌کشی غزه توسط ترامپ: آتش‌بس پابرجاست!
سفر مجدد ویتکاف و کوشنر به اراضی اشغالی
بیانیه تند و تیز لیتوانی علیه پوتین
بحران‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی پس از جنگ
آتش‌بس صوری در غزه: ۸۰ مورد نقض و ۹۷ شهید
اعلام آمادگی زلنسکی برای پیوستن به پوتین و ترامپ در اجلاس بوداپست
انفجار بمب دستی در مسجد پروان ؛ ۹ تن زخمی شدند
قطعی موقت برق وارداتی از ازبکستان به افغانستان به دلیل عملیات فنی
حذف «واژه مرز» از بیانیه قطر؛ طالبان: موفقیتی دیپلماتیک برای ماست
سازمان ملل: حجم ویرانی در غزه فراتر از تصور است
نفوذ ایران به واتس‌اپ دیپلمات‌های اسرائیلی؟
کالاس: سفر احتمالی پوتین به مجارستان خوب نیست
فشار آمریکا به عربستان برای عادی سازی روابط هرچه زودتر با اسرائیل
موج «نه» به اسرائیلی‌ها در تایلند
داماد ترامپ: غزه مثل محل انفجار بمب اتمی است!
آلمان جنگنده‌های آمریکایی بیشتری به ارزش ۲.۵ میلیارد یورو سفارش می‌دهد
بعد از غزه و لبنان اینبار نقض جدید آتش‌بس در السویداء
ولیعهد عربستان و مکرون بر لزوم خروج کامل اسرائیل از غزه تأکید کردند
ترکیه با گاز اشک‌آور راهپیمایی طرفداران اوجالان را سرکوب کرد
ترامپ: اوکراین باید به جنگ با روسیه پایان دهد
زلنسکی ناامید از دیدار با ترامپ واشنگتن را ترک کرد
ادعای ویتکاف: «طرح جامع» برای بازسازی غزه در دست اجراست
کوشنر: حماس به آتش‌بس پایبند بوده است
اتهام‌زنی ترامپ به حماس در حادثه رفح علی‌رغم تکذیب کاخ سفید
خونین‌ترین روز پس از آتش‌بس؛ بیش از ۴۵ فلسطینی در غزه شهید شدند
ارتش صهیونیستی مدعی شد اجرای آتش‌بس را از سر گرفته است