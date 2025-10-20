مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز با اظهار تاسف درخصوص درگذشت دانش آموزشیرازی گفت: براساس شواهد اولیه و اظهارات پدر دانش اموز، فوت این دانش اموز در منزل انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید احمدی درخصوص خبر منتشر شده در رسانه‌ها در مورد فوت یک‌نوجوان یکی از مجتمع‌های آموزشی این ناحیه ضمن اظهار تاسف از درگذشت این دانش آموز گفت: پس از اطلاع از این حادثه بلافاصله تیمی از کارشناسان این اداره درخصوص این حادثه تشکیل شد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز گفت: براساس شواهد اولیه و اظهارات پدر دانش اموز، فوت این دانش اموز در منزل انجام شده است.

احمدی درخصوص مطالب منتشر شده در مورد نحوه رفتار معاون این آموزشگاه نیز گفت: هیچ شواهدی دال بر بروز تنبیه بدنی توسط معاون مدرسه مشاهده نشده و فیلم دوربین مدار بسته مدرسه نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز گفت: پدر دانش آموز معتقد است تلفن معاون مدرسه به من زمینه ساز انجام این حادثه توسط فرزندم در منزل شده است و معاون مدرسه نیز اعلام کرده در پی بروز یک‌مساله تربیتی در مدرسه طی تماس تلفنی از پدر دانش آموز خواستم روز بعد برای گفت‌و‌گو در مورد نحوه رفتار فرزندتان به مدرسه بیایید.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز گفت:چون در زمینه ابعاد این حادثه ابهام وجود دارد و خانواده در حال پیگیر قضایی این حادثه هستند ما نیز منتظر اعلام نظر این مراجع ذی صلاح هستیم.

احمدی همچنین ضمن ابراز تاسف مجدد و همدردی با خانواده درخصوص درگذشت این‌نوجوان گفت: شخصا به اتفاق جمعی دیگر از مسوولین در مراسم‌های مربوط به این دانش آموز حضور یافتم.

منبع: آموزش و پرورش فارس

برچسب ها: آموزش و پرورش ، ناحیه یک شیراز ، فوت ، دانش آموز شیرازی
خبرهای مرتبط
هشدار پلیس فارس از آمار نگران‌کننده عدم استفاده از کلاه ایمنی
کشف بزرگ‌ترین میدان گازی مستقل خشکی ایران در فارس
قتل در پی صدای بلند ضبط خودرو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
ای مردم عزیز !
ای خواهر و برادر ایمانی ایرانی ، تا ازیک موضوع اطلاع دقیق نداشته باشید، نه خبرسازی کنید نه اظهار نظر!
والله بالله به خدا خود خداوند در قرآنی که فرستاده بیان نموده همانا چشم و گوش و زبان مورد سئوال واقع میشن !
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۴ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
خدا به خانواده این نوجوان صبر دهد.
اما متاسفانه عدم دفاع و پشتیبانی از معلمان و مسئولان مدارس زمینه رفتارهای نادرست و قضاوت های زودهنگام را فراهم کرده است...
این چطور سیستم آموزش و پرورشی هست که نمی توان کار تربیتی انجام داد چون دانش آموزان خانواده ها و مسيولان اداری مافوق پذیرای آن نیستند و آنقدر فرزند سالاری و دانش آموز سالاری اتفاق افتاده که بچه ها بسیار سرخود و ضعیف و شکننده و مدعی بار آمده و با کوچکترین تلنگر، می شکنند!!!
این قضیه تاسف برانگیز و برخورد با معلم مهرانی و ... نشانگر سیستم بیمار و معیوب است که رسیدگی همه جانبه را می طلبد...
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۳ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
خب نه باید چکارکنه اون معاون مدرسه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۱ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
چرا دارید مدارس را ضعیف می کنید. واقعا معاون باید چکار می کرد. البته خداوندبه خانواده صبر بده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۰ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
از وقتی روانشناسی غربی به عنوان مشاوره وارد آموزش وپرورش ایران شده سیستم آموزش وپرورش به هم ریخته. دانش آموزان بی تربیت تر وخانواده ها پر توقع تر شده اند. زمان کرونا اکثر والدین از دست بچه هاشون در خانه خسته شده بودند وهر روز به مدرسه زنگ می زدند که کی مدرسه باز میشه. این در حالی بود که اینها فقط یک یا دو بچه در خانه داشتند . خالا شما در نظر بگیرید مدرسه ای که دارای 200 الی 300 دانش آموز داره باید چطور با دانش آموزان بر خورد کنه که هم مدرسه دارای آرامش باشه هم توقع بیش از حد والدین را برآورده کنه؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۴ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
یک سوال دارم: آیا لازم است همه بچه ها در هر سنی موبایل داشته باشند؟؟ تاثیر این موبایل و اطلاعات درون آن بر رفتار دانش آموزان چگونه است؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۲ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
خدا رحمتش کند
ولی دیگر جای معلم و شاگرد عوض شده ، احترامی که معلم باید داشته باشد این سالها دیگر دچار خدشه شده ، هم از سوی والدین و هم مسئولین
معلم کلاس پنجم خیلی ما را کتک می زد ولی هرگز از او ناراحت نشدم چون واقعا دلسوز بود گرچه کتک زدن کار اشتباهی بود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۵ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
دیواری کوتاه تر از مدیر ، ناظم و معلم وجود نداره . معاون مدرسه که تنبیه نکرده ، خب اگه زنگ هم نمی زد باید بیخیال می شد . اون وقت این پدر دانش آموز که بی منطق هست و زده بچه ی خودش را کشته ، می خواهد بگذارد گردن معاون مدرسه و دیه هم بگیره ؟ عجب !!!!!!!!!!!!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۲ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
بچه های امروزی عجیبن
معلم و معاون و مدیر که جرات ندارن چیزی به دانش اموز بگن
بچه ها هم واقعا پرون
یه چیزیهایی به هم میگن من نشنیدم تو عمرم

حالا این زنگ زده به پدرش
خوب خیلی اینجور هست ...
این از پدرش ترسیده یا کار خیلی بدی کرده در مدرسه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۷ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
مُرد تموم شد رفت،شماها فقط می خواهید رفع مسئولیت کنید تمام و تقصیر از خودتون دور کنید و بس
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۱ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
ولی حتما بچه رو با این جمله که زنگ میزنیم به پدرت بیاد یا هر جمله دیگه ای ترسوندن واقعا فکر میکنن ترسوندن بچه راه تربیتی ه ؟
اونم یک بچه با قلب َضعیف و نحیف و کوچیک !
شاید اون بچه به لحاظ شیطنت رفتار کرده ولی قلبش روحش لطیف و ساده بوده ، که اونم اقتضای سنشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۲ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
معلومه قبلا پدر رفتار خشونت امیز با بچه داشته

حالا چطور بچه فوت کرده

حداقل خبرو کامل بدین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۸ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
دلم برای بچه ها و نوجوان هامون تو این زمانه ی پر از خطرهای مختلف میسوزه... خدا به همه شون کمک کنه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۳ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
وا دیگه تماس میگیرن به اولیا دانش اموز هم بگن لطفا تشریف بیارین مدرسه بچه ها فوت میکنن، یا اوضاع اعصابا تو خونه ها خیلی خراب شده یا دیگه دارن بچه غلطایی میکنن که بیا ببین .....
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
وا لابد بچه از پدرش می ترسیده واگرنه بچه تو مدرسه کاری انجام میده و از پس بچه بر نمیان باید زنگ بزنن پدر و مادر پس باید چکا ر کنن بچه رو کتک بزنن کار درست کادر مدرسه انجام داده
۳
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۲ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
حتی نباید در حضور بچه بگن زنگ میزنیم به والدینت!
اون فقط یک بچه است حق ندارن بترسونشش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۰ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
درست است تماس با والدین بهترین کار است.اما دانش آموز نباید مطلع شود که بخصوص در مورد تنبیه انضباطی او با پدرش تماس گرفته اند.حضور والدین هم باید به گونه ای باشد که دانش آموز نبیند.مشکلات دانش آموز در مدرسه باید توسط مشاور خبره با کمک والدین وبدون اطلاع او در مراحل اولیه بررسی و مرتفع گردد.اینمعاون محترم یک کار درست را بایک روش غلط و بدون فکر انجام داده و باید پاسخگو باشد.بهتر بود وقت می گذاشت و بیرون از مدرسه ابتدا پدر دانش آموز را ملاقات می کرد یا خارج از وقت اداری در مدرسه.بهر حال نمی دانست که این کارش جه تبعاتی خواهد داشت.لطفا تجربه ای باشد برای دیگران و دیگر اولیا مدارس.
منطقه ویژه اقتصادی لامرد پیشرو صادرات استان فارس
زمین لرزه ۴/۷ ریشتری سپیدان فارس را لرزاند
تأمین برق ۴۲۰۰ واحد مسکن ملی فسا با ۶۰۰ میلیارد اعتبار
نمایشگاه بین المللی فارس طلایی شد
آخرین اخبار
نمایشگاه بین المللی فارس طلایی شد
زمین لرزه ۴/۷ ریشتری سپیدان فارس را لرزاند
تأمین برق ۴۲۰۰ واحد مسکن ملی فسا با ۶۰۰ میلیارد اعتبار
منطقه ویژه اقتصادی لامرد پیشرو صادرات استان فارس
زمین لرزه ۴ ریشتری در اردکان فارس
تصویب ۷۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه سپیدان/ ۱۶ پروژه عمرانی و اقتصادی در راه است
افتتاح ۱۶۰ واحد مسکونی در جهرم/ نهضت ملی مسکن فارس از مرز ۹۰ هزار واحد گذشت
شهرک صنعتی فتح‌آباد مرودشت در مسیر توسعه/ زیرساخت‌ها آماده جهش تولید و اشتغال
تصمیمات تازه برای توسعه فسا/ از راه‌آهن و مسکن تا بازآفرینی شهری
حرکت ایمیدرو به‌سوی توسعه پایدار/ ظرفیت‌های اقتصادی فسا در مسیر سرمایه‌گذاری هدفمند
دبیرخانه دائمی جشنواره جهانی فیلم فجر به فارس منتقل شد
توسعه پایدار کشاورزی و ضرورت تحول آبی؛ از کانال‌های خاکی تا شبکه‌های نوین آبیاری
حرکت دولت و بخش خصوصی برای رونق اشتغال و تنظیم بازار در فارس/ کارآفرینی و جذب سرمایه، در صدر اولویت‌های دولت
ثبت تصاویر ۲ پلنگ ایرانی بر فراز کوشکوه لامرد در نمای دوربین‌ها
دستگیری قاتل فراری در استهبان
نخستین جشنواره انار کازرون؛ ویترینی از توانمندی‌های بخش کشاورزی فارس
مرگ ۲ سرنشین موتورسیکلت در تصادف جاده فسارود
توضیحات مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز در مورد فوت دانش آموز شیرازی
جهش سرمایه‌گذاری در ساماندهی مشاغل شهری شیراز/بهره‌برداری از سایت ۲۸ هکتاری ساماندهی مشاغل
آغاز عملیات بهسازی ۲۱ کیلومتر از محور فسا – داراب