مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز با اظهار تاسف درخصوص درگذشت دانش آموزشیرازی گفت: براساس شواهد اولیه و اظهارات پدر دانش اموز، فوت این دانش اموز در منزل انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید احمدی درخصوص خبر منتشر شده در رسانه‌ها در مورد فوت یک‌نوجوان یکی از مجتمع‌های آموزشی این ناحیه ضمن اظهار تاسف از درگذشت این دانش آموز گفت: پس از اطلاع از این حادثه بلافاصله تیمی از کارشناسان این اداره درخصوص این حادثه تشکیل شد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز گفت: براساس شواهد اولیه و اظهارات پدر دانش اموز، فوت این دانش اموز در منزل انجام شده است.

احمدی درخصوص مطالب منتشر شده در مورد نحوه رفتار معاون این آموزشگاه نیز گفت: هیچ شواهدی دال بر بروز تنبیه بدنی توسط معاون مدرسه مشاهده نشده و فیلم دوربین مدار بسته مدرسه نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز گفت: پدر دانش آموز معتقد است تلفن معاون مدرسه به من زمینه ساز انجام این حادثه توسط فرزندم در منزل شده است و معاون مدرسه نیز اعلام کرده در پی بروز یک‌مساله تربیتی در مدرسه طی تماس تلفنی از پدر دانش آموز خواستم روز بعد برای گفت‌و‌گو در مورد نحوه رفتار فرزندتان به مدرسه بیایید.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز گفت:چون در زمینه ابعاد این حادثه ابهام وجود دارد و خانواده در حال پیگیر قضایی این حادثه هستند ما نیز منتظر اعلام نظر این مراجع ذی صلاح هستیم.

احمدی همچنین ضمن ابراز تاسف مجدد و همدردی با خانواده درخصوص درگذشت این‌نوجوان گفت: شخصا به اتفاق جمعی دیگر از مسوولین در مراسم‌های مربوط به این دانش آموز حضور یافتم.

منبع: آموزش و پرورش فارس