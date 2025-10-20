باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «کیستوتیس بودریس»، وزیر امور خارجه لیتوانی، امروز دوشنبه، با لحنی تند تاکید کرد که «هیچ جایی برای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در هیچ پایتخت اروپایی وجود ندارد.» این اظهارات پس از انتشار اخباری مبنی بر احتمال دیدار پوتین و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در بوداپست، پایتخت مجارستان، مطرح می‌شود.

بودریس، پیش از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، اظهار داشت: «تنها جای پوتین در اروپا، لاهه در مقابل دادگاه است، نه در هیچ‌یک از پایتخت‌های ما.» او به دادگاه کیفری بین‌المللی اشاره کرد که در مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱) به اتهام ارتکاب جرایم جنگی در اوکراین، حکم جلب پوتین را صادر کرده بود.

اظهارات وزیر لیتوانی پس از افزایش جنجال‌های اروپایی درباره نقش مجارستان مطرح شد. مجارستان قرار است میزبان یک اجلاس مورد انتظار باشد که ممکن است ترامپ و پوتین را گرد هم آورد. این امر نگرانی‌هایی را به وجود آورده که این دیدار بتواند برای شکستن انزوای دیپلماتیک روسیه در قاره اروپا مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

مجارستان، به ریاست نخست‌وزیرش ویکتور اوربان، یکی از معدود کشور‌های اتحادیه اروپاست که همچنان روابط نزدیکی با مسکو حفظ کرده و از مشارکت کامل در تحریم‌های غرب علیه روسیه، به‌ویژه در بخش انرژی، امتناع می‌ورزد.

همچنین، اظهارات بودریس نشان‌دهنده موضع سرسختانه کشور‌های حوزه بالتیک، لهستان و کشور‌های اسکاندیناوی است که هرگونه تلاش برای بازگرداندن پوتین به صحنه سیاسی اروپا را رد می‌کنند؛ زیرا او را مسئول مستقیم جنگ جاری در اوکراین (از فوریه ۲۰۲۲) می‌دانند.

این کشور‌ها معتقدند که هرگونه پذیرایی از پوتین در اروپا، مشروعیت دادگاه کیفری بین‌المللی را تضعیف کرده و در زمانی که اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک بی‌سابقه‌ای را علیه مسکو وضع کرده، «توهینی به اوکراین» خواهد بود.

