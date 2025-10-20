وزیر خارجه لیتوانی در آستانه نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا، با لحنی بی‌سابقه اعلام کرد که هیچ مکانی برای پوتین در پایتخت‌های اروپایی وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «کیستوتیس بودریس»، وزیر امور خارجه لیتوانی، امروز دوشنبه، با لحنی تند تاکید کرد که «هیچ جایی برای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در هیچ پایتخت اروپایی وجود ندارد.» این اظهارات پس از انتشار اخباری مبنی بر احتمال دیدار پوتین و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در بوداپست، پایتخت مجارستان، مطرح می‌شود.

بودریس، پیش از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، اظهار داشت: «تنها جای پوتین در اروپا، لاهه در مقابل دادگاه است، نه در هیچ‌یک از پایتخت‌های ما.» او به دادگاه کیفری بین‌المللی اشاره کرد که در مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱) به اتهام ارتکاب جرایم جنگی در اوکراین، حکم جلب پوتین را صادر کرده بود.

اظهارات وزیر لیتوانی پس از افزایش جنجال‌های اروپایی درباره نقش مجارستان مطرح شد. مجارستان قرار است میزبان یک اجلاس مورد انتظار باشد که ممکن است ترامپ و پوتین را گرد هم آورد. این امر نگرانی‌هایی را به وجود آورده که این دیدار بتواند برای شکستن انزوای دیپلماتیک روسیه در قاره اروپا مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

مجارستان، به ریاست نخست‌وزیرش ویکتور اوربان، یکی از معدود کشور‌های اتحادیه اروپاست که همچنان روابط نزدیکی با مسکو حفظ کرده و از مشارکت کامل در تحریم‌های غرب علیه روسیه، به‌ویژه در بخش انرژی، امتناع می‌ورزد.

همچنین، اظهارات بودریس نشان‌دهنده موضع سرسختانه کشور‌های حوزه بالتیک، لهستان و کشور‌های اسکاندیناوی است که هرگونه تلاش برای بازگرداندن پوتین به صحنه سیاسی اروپا را رد می‌کنند؛ زیرا او را مسئول مستقیم جنگ جاری در اوکراین (از فوریه ۲۰۲۲) می‌دانند.

این کشور‌ها معتقدند که هرگونه پذیرایی از پوتین در اروپا، مشروعیت دادگاه کیفری بین‌المللی را تضعیف کرده و در زمانی که اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک بی‌سابقه‌ای را علیه مسکو وضع کرده، «توهینی به اوکراین» خواهد بود.

منبع: العربیه

برچسب ها: جنگ اوکراین ، روسیه و اروپا
خبرهای مرتبط
کالاس: سفر احتمالی پوتین به مجارستان خوب نیست
ترامپ: اوکراین باید به جنگ با روسیه پایان دهد
اعلام آمادگی زلنسکی برای پیوستن به پوتین و ترامپ در اجلاس بوداپست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نفوذ ایران به واتس‌اپ دیپلمات‌های اسرائیلی؟
اتهام‌زنی ترامپ به حماس در حادثه رفح علی‌رغم تکذیب کاخ سفید
کوشنر: حماس به آتش‌بس پایبند بوده است
ترامپ: اوکراین باید به جنگ با روسیه پایان دهد
فشار آمریکا به عربستان برای عادی سازی روابط هرچه زودتر با اسرائیل
ترکیه با گاز اشک‌آور راهپیمایی طرفداران اوجالان را سرکوب کرد
موج «نه» به اسرائیلی‌ها در تایلند
ادعای ویتکاف: «طرح جامع» برای بازسازی غزه در دست اجراست
ولیعهد عربستان و مکرون بر لزوم خروج کامل اسرائیل از غزه تأکید کردند
آتش‌بس صوری در غزه: ۸۰ مورد نقض و ۹۷ شهید
آخرین اخبار
سونامی مهاجرت معکوس در اسرائیل
توافق اروپا برای توقف واردات گاز روسیه تا پایان سال ۲۰۲۷
اسرائیل ۷۰ هزار متر مربع از زمین‌های کرانه باختری را تصرف کرده است
توقعات کرملین از دیدار پوتین-ترامپ: گامی به سوی حل و فصل مسالمت‌آمیز
نادیده گرفتن نسل‌کشی غزه توسط ترامپ: آتش‌بس پابرجاست!
سفر مجدد ویتکاف و کوشنر به اراضی اشغالی
بیانیه تند و تیز لیتوانی علیه پوتین
بحران‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی پس از جنگ
آتش‌بس صوری در غزه: ۸۰ مورد نقض و ۹۷ شهید
اعلام آمادگی زلنسکی برای پیوستن به پوتین و ترامپ در اجلاس بوداپست
انفجار بمب دستی در مسجد پروان ؛ ۹ تن زخمی شدند
قطعی موقت برق وارداتی از ازبکستان به افغانستان به دلیل عملیات فنی
حذف «واژه مرز» از بیانیه قطر؛ طالبان: موفقیتی دیپلماتیک برای ماست
سازمان ملل: حجم ویرانی در غزه فراتر از تصور است
نفوذ ایران به واتس‌اپ دیپلمات‌های اسرائیلی؟
کالاس: سفر احتمالی پوتین به مجارستان خوب نیست
فشار آمریکا به عربستان برای عادی سازی روابط هرچه زودتر با اسرائیل
موج «نه» به اسرائیلی‌ها در تایلند
داماد ترامپ: غزه مثل محل انفجار بمب اتمی است!
آلمان جنگنده‌های آمریکایی بیشتری به ارزش ۲.۵ میلیارد یورو سفارش می‌دهد
بعد از غزه و لبنان اینبار نقض جدید آتش‌بس در السویداء
ولیعهد عربستان و مکرون بر لزوم خروج کامل اسرائیل از غزه تأکید کردند
ترکیه با گاز اشک‌آور راهپیمایی طرفداران اوجالان را سرکوب کرد
ترامپ: اوکراین باید به جنگ با روسیه پایان دهد
زلنسکی ناامید از دیدار با ترامپ واشنگتن را ترک کرد
ادعای ویتکاف: «طرح جامع» برای بازسازی غزه در دست اجراست
کوشنر: حماس به آتش‌بس پایبند بوده است
اتهام‌زنی ترامپ به حماس در حادثه رفح علی‌رغم تکذیب کاخ سفید
خونین‌ترین روز پس از آتش‌بس؛ بیش از ۴۵ فلسطینی در غزه شهید شدند
ارتش صهیونیستی مدعی شد اجرای آتش‌بس را از سر گرفته است