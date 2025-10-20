لاشه ۲ قلاده فوک خزری در سواحل شهرستان تنکابن و بهشهر (میانکاله) مشاهده و مستندسازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - روحاله اسماعیلی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل محیط زیست مازندران گفت: در ادامه پایشهای مستمر نوار ساحلی مازندران، لاشه دو قلاده فوک خزری در سواحل شهرستان تنکابن و بهشهر (میانکاله) مشاهده و مستندسازی شد.
او افزود:لاشه این فوکها در وضعیت پیشرفته فساد قرار داشت و به همین دلیل، امکان کالبدگشایی و تعیین دقیق علت مرگ آن فراهم نبود.
اسماعیلی با اشاره به تداوم اجرای برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری، گفت: پایش سواحل استان با مشارکت مرکز امداد و نجات فوک خزری و همکاری ادارهکل دامپزشکی مازندران ادامه دارد و در صورت فراهم بودن شرایط، نمونهبرداریهای تخصصی با هماهنگی نهادهای ذیربط انجام خواهد شد.
او در پایان از جوامع محلی، صیادان و گردشگران خواست در صورت مشاهده فوک خزری یا لاشههای احتمالی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا ادارات محیط زیست شهرستانها اطلاع دهند.
با احتساب مورد کشفشده؛ شمار لاشههای شناساییشده فوک خزری در سواحل مازندران از ابتدای سال جاری تاکنون به ۴۹ قلاده رسیده است.