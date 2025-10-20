مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی، اجرای فاز دوم مترو برای اتصال حرم حضرت معصومه (س) به مسجد جمکران بر تکمیل پروژه مونوریل اولویت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان _محمدرضا انگشت‌باف مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم با اشاره به وضعیت پروژه مونوریل گفت: این پروژه در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ حدود ۵۰ درصد پیشرفت داشته و تاکنون به ارزش روز حدود ۶ همت برای آن هزینه شده است که تمامی این مبلغ از محل اعتبارات دولتی پرداخت شده است.

 مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم مهم‌ترین مشکل پروژه مونوریل را عدم تأمین اعتبارات از سوی دولت از سال ۱۳۹۴ به بعد دانست و افزود: برای تکمیل این پروژه تا میدان شهید مطهری بیش از ۷ همت اعتبار نیاز است.

انگشت‌باف ادامه داد: پروژه مونوریل میراثی از دولت‌های گذشته است که اکنون مدیران اجرایی قم با آن مواجه‌اند. به همین منظور، مطالعات مهندسی ارزش در دستور کار قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود طی چهار ماه آینده نتیجه نهایی آن مشخص شود.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری قم با اشاره به محدودیت منابع مالی شهرداری گفت: در شرایط فعلی، اجرای فاز دوم مترو و آغاز خط ۲ از شهرک پردیسان در اولویت است و هیچ توجیه فنی و منطقی برای ادامه اجرای مونوریل وجود ندارد.

منبع:روابط عمومی شهرداری قم

برچسب ها: مونوریل قم ، حرم تا جمکران
خبرهای مرتبط
باشگاه خبرنگاران جوان قم گزارش می‌دهد؛
وعده‌ای که روی ریل نیامد؛ مونوریل قم میان بلاتکلیفی و تصمیم‌سازی
پروژه نیمه‌تمام مونوریل هرچه زودتر تعیین تکلیف شود
بهره برداری از فرودگاه قم تا پایان دولت
مونوریل قم؛ پروژه‌ای تفریحی ـ زیارتی یا راه‌حلی برای ترافیک؟
لزوم بازنگری در سرنوشت مونوریل قم با طرح‌های اقتصادی و حمل‌ونقلی جدید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قرار گرفتن چند طرح عمرانی قم در ردیف طرح‌های ویژه کشور
۲۰ هزار تولد در مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی قم ثبت شد
ضلع شرقی حرم حضرت معصومه (س) آماده افتتاح است
فراخوان استانی بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی در قم
سراجه قم در مسیر حل مشکل گرد و غبار
لزوم تسریع در اجرای احداث مجتمع پردازش و بازیافت در شهر قم
کاشت۲ هزار هکتار از اراضی سراجه،کانون ریز گردهای قم
آخرین اخبار
کاشت۲ هزار هکتار از اراضی سراجه،کانون ریز گردهای قم
لزوم تسریع در اجرای احداث مجتمع پردازش و بازیافت در شهر قم
سراجه قم در مسیر حل مشکل گرد و غبار
فراخوان استانی بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی در قم
ضلع شرقی حرم حضرت معصومه (س) آماده افتتاح است
۲۰ هزار تولد در مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی قم ثبت شد
قرار گرفتن چند طرح عمرانی قم در ردیف طرح‌های ویژه کشور
ساخت موزه اشیای تاریخی قم، وعده‌ای روی کاغذ
واگذاری ۶۰ هزار متر زمین به سپاه قم برای ساخت بیمارستان در کمربندی امام علی (ع)
گران‌شدن کرایه تاکسی در قم برای دومین بار
اتصال حرم تا جمکران در اولویت طرح‌های ریلی قم قرار دارد