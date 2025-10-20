سخنگوی کانون سرمایه گذاری استانی سهام عدالت گفت: جمعیت زیادی از مردم از فرآیند شناسایی محروم شدند و هنوز تکلیفشان مشخص نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حیدری، سخنگوی کانون سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در سخنانی با انتقاد از وضعیت فعلی سهام عدالت گفت: جمعیت مولد و مهم کشور که شامل حداقل بگیر‌های تأمین اجتماعی و کارگران عزیز است، در فرآیند شناسایی محروم شده‌اند و هنوز تکلیف این جمعیت در قالب مفهوم جاماندگان روشن نشده است. 

او با اشاره به تاریخچه سهام عدالت اظهار کرد: برای اولین بار، در تاریخ ۱۲ تیر ۸۵، لفظ تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی مطرح شد، حتی قبل از تصویب قانون در سال ۸۷. در آن زمان، تأکید شد که دولت نباید در امور سهام واگذار شده دخالت کند و لازم است تخفیف‌هایی به درگاه پایین درآمدی جامعه ارائه شود، با اولویت دادن به روستاییان بود.

حیدری ادامه داد: مفهوم سهامداری عدالت اساساً در عضویت بود و مردم با دریافت برگه‌های دعوتنامه به تعاونی‌های سهام عدالت مراجعه می‌کردند و در سامانه‌های اطلاعاتی ثبت‌نام می‌شدند. تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی سرمایه‌گذاری استانی را تأسیس کرده بودند که به‌طور مستقیم طرف قرارداد فروش اقساطی سهامی بودند که قرار بود به سبد سهام عدالت تخصیص داده شود. 

او تصریح کرد: سهام عدالت به‌عنوان یک هبه به مردم داده نشده، بلکه یک فروش اقساطی با قیمت عادله بوده است. تأکید مقام معظم رهبری این بود که دولت نه باید سهام را به قیمت گران بفروشد و نه ارزان. همچنین، تأکید شده بود که بر اساس اقساط پرداخت شده، تا ۱۰ درصد سالانه سهام آزاد شود و در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار گیرد. 

حیدری با بیان اینکه تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی مجاز بودند به میزان سهم خود در سرمایه‌گذاری استانی در بورس معامله کنند، گفت: هدف غایی سهام عدالت این بود که تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی از محل عرضه این دارایی در بورس، منابعی را ایجاد کنند تا اعضای خود در شهرستان‌ها و در سطح استانی بتوانند در اقتصاد مشارکت واقعی داشته باشند. 

او در پایان با ابراز تأسف از ناکامی در تحقق اهداف سهام عدالت گفت: متأسفانه، کمتر از ۲۰ درصد این ابلاغیه به درستی اجرایی شده و تنها بخش کوچکی از واگذاری‌های سهام به سبد سهام عدالت و شناسایی مردم صورت گرفته است. 

در ادامه شیخی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: مردم با چند واسطه و از طریق شرکت‌ها صاحب سهام شرکت‌های بزرگ شدند. متأسفانه ما سرمایه‌های کلان را خرد کردیم و با توزیع آن میان مردم در همان روز نخست، در واقع این سرمایه را پودر کردیم.

او افزود: قرار بود ۱۰۰ همت سود سرمایه مردم تبدیل به پروژه‌های ملی شود تا با توسعه شهرستان‌های کشور و ایجاد زنجیره ارزش، دوباره سودش به دست مردم برسد.

سهام عدالت ، سود سهام عدالت
۱۴:۳۲ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
دقيقا اجازه فروش آن باعث بیچارگی ما مالباختگان بورس شد باور کنید بعد از ۶ سال ارزش سرمایمون به صفر رسیده اگه بورس ۲۰۰۰ درصد هم رشد کنه باز هم به ارزش سرمایمون نمی رسیم بعد از ۶ سال هنوز از زیان خارج نشده ایم
