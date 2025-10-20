باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - پژمان شفیعی در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه کمیسیون خدمات شهری شهرداری شیراز که به میزبانی سازمان ساماندهی مشاغل و فرآوردههای کشاورزی شهرداری این شهر برگزار شد، برنامه محوری و تحولگرایی را شعار محوری سازمان فوق ذکر کرد و گفت: برای تحقق این شعار، برنامهریزی شده تا از تمام پتانسیلها و ظرفیتهای سازمان متبوع بهینه استفاده شود.
او ادامه داد: ساختار سازمانی و اساسنامه را در دستور کار قرار دادیم و پس از ۱۰ سال اساسنامه تغییر کرد و امروز تغییر ساختار سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: بودجه ما از سال ۱۴۰۱ تاکنون نزدیک به ۵ برابر شده و در سه سال گذشته به لحاظ جذب درآمد و بودجه عمرانی، بالاترین درصد جذب را داشته باشیم.
شفیعی با بیان اینکه مطالعه ساماندهی دستفروشان، مشاغل آلاینده و مزاحم و همچنین مراکز عرضه خدمات در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، عنوان کرد: مطالعات سه مرکز عرضه خدمات (میادین، بازارچهها و کیوسکهای مطبوعاتی) نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
او با تصریح بر این نکته نگاه ما این است که از سلیقه محوری به برنامه محوری در سازمان برسیم، گفت: چشمانداز تغییر ساختار سازمان، در برنامه مطالعهای ۱۰ ساله دیده شده است.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز به سایتهای ساماندهی مشاغل هم اشاره و با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی سایت ۲۸ هکتاری با بسته ۲۱۰۰ میلیارد تومانی، اعلام کرد که این سایت نیمه نخست سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
شفیعی همچنین به توسعه میدان میوه و ترهبار شیراز که در بسته ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومانی سرمایه گذاری تعریف شده اشاره و خاطرنشان کرد که این پروژه اردیبهشتماه سال آینده با افزایش ۱۰۲ غرفه به بهرهبرداری خواهد رسید.
او افزود: کاربریهای مکملی مانند درمانگاه، استراحتگاه، آتشنشانی، مسجد و کلانتری و ... نیز در این پروژه پیشبینی شده است.
به گفته رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز، قرارداد فاز نخست سایت ۳۰۰ هکتاری با هدف ساماندهی ۹ رسته اصلی مشاغل مزاحم و آلاینده نیز در بستهای ۱۶ هزار میلیارد تومانی در حال انعقاد است.
شفیعی بیان کرد: این اقدام در سازمانهای خدماتی، امری کمنظیر است.
او همچنین با بیان اینکه این سازمان در نیمه سال آینده ۳۰ هزار میلیارد تومان پروژه آماده بهره برداری و یا آغاز عملیات اجرایی دارد، گفت: بازطراحی بازارچهها نیز در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز در خاتمه سخنانش به موضوع انتقال کسبه دروازه کازرون به بازار پروتئین هم اشاره و این اقدام را پاسخ به مطالبهای عمومی و حفظ و صیانت از بافت قدیمی عنوان کرد که با همکاری خود کسبه، اتاق اصناف و دستگاههای متولی انجام شد و اکثریت کسبه در بازار پروتئین مشغول به فعالیت هستند.