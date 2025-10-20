آتش سوزی هتل بین المللی اسپیناس آستارا که بر اثر رعایت نکردن الزامات فنی رخ داده بود، مهار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی ویشکایی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت: آتش سوزی هتل بین المللی اسپینانس آستارا که حوالی ساعت ۹ صبح امروز رخ داد، با کمک نیرو‌های آتش نشانی، امدادی، هلال احمر و اورژانس مهار شد.

او با بیان اینکه این حادثه آتش سوزی فوتی نداشته است، افزود: کارشناسان علت این حادثه را رعایت نکردن الزامات فنی حین کار اعلام کرده‌اند.

اعزام مصدومان با بالگرد به رشت

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان تصریح کرد: در این آتش سوزی ۳ نفر مصدوم شدند که ۲ نفر با سوختگی ۷۰ درصد با بالگرد امداد و نجات هوایی استان به بیمارستان ولایت رشت منتقل شدند.

ویشکایی همچنین گفت: این حادثه به دلیل انفجار کپسول گاز مایع حین عملیات جوشکاری و تعمیر آسانسور در هتل بین‌المللی اسپیناس شهرستان آستارا رخ داد و مصدومان هم از کارگران و متصدیان فنی آسانسور بودند.

منبع: صداوسیما