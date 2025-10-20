اداره حفاظت محیط زیست قروه گفت: ماموران یگان حفاظت این شهرستان در پی گزارش همیاران محیط زیست مبنی بر شنیده شدن صدای شلیک اسلحه در ارتفاعات منطقه بدر و پریشان، موفق به کشف لاشه ۲ گراز شدند.

باشگاه خبرنگاه جوان - توفیق زارعی اظهار کرد: پس از اعلام گزارش مردمی از سوی همیاران محیط زیست مبنی بر شنیده شدن صدای تیراندازی در ارتفاعات روستا‌های قلعه‌لان و گردکانه از توابع مرز سنقر، ماموران یگان حفاظت بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: در جریان بازرسی از منطقه، ماموران موفق به کشف ۲ لاشه گراز شدند، اما شکارچیان که تعداد آنان ۶ نفر بودند، پس از مشاهده محیط‌بانان، لاشه‌ها را رها کرده و از محل متواری شدند.

زارعی ادامه داد: عملیات تعقیب و کمین ماموران محیط زیست تا نیمه‌های شب گذشته ادامه داشت، اما متخلفان شناسایی نشدند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست قروه با بیان اینکه بررسی‌ها برای شناسایی این افراد همچنان ادامه دارد، بیان کرد: بر اساس شواهد اولیه، احتمال می‌رود متخلفان از استان‌های همجوار وارد منطقه شده باشند و پرونده این تخلف برای رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

کردستان دارای ۱۶ پاسگاه محیط بانی فعال و پنج منطقه حفاظت شده شامل منطقه چلچمه و سارال با ۹۷ هزار هکتار، منطقه حفاظت شده بیجار با وسعت ۳۲ هزار هکتار، منطقه بدر و پریشان قروه با وسعت ۴۳ هزار هکتار، منطقه حفاظت شده شاهو و کوسالان با وسعت ۵۷ هزار هکتار و منطقه عبدالرزاق سقز با وسعت ۳۹ هزار هکتار و پناهگاه حیات وحش زریوار با وسعت سه هزار هکتار و ۲ اثر طبیعی ملی و چندین منطقه شکار ممنوع است که این استان را در زمره غنی‌ترین استان کشور به لحاظ تنوع گونه‌های جانوری و گیاهی قرار داده است.

منبع : روابط عمومی محیط زیست استان