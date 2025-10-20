یک مدارگرد هندی، برای اولین بار، برخورد شراره‌های خورشیدی به ماه را ثبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مدارگرد هندی چاندرایان-۲ برای اولین بار، به صورت بلادرنگ، برخورد فوران‌های تاج خورشیدی (CME) را بر جو ماه ثبت کرد.

این خبر توسط روزنامه تایمز آو ایندیا به نقل از سازمان تحقیقات فضایی هند (ISRO) گزارش شده است.

دستگاه CHACE-۲ که روی مدارگرد نصب شده است، افزایش فشار و چگالی جو ماه را به میزان یک درجه بالاتر از سطح عادی به دلیل تأثیر فوران تاج خورشیدی قدرتمند (CME) ثبت کرد.

ISRO اعلام کرد که این اولین مشاهدات بلادرنگ، فرضیه تأثیر فوران‌های خورشیدی بر جو ماه را تأیید می‌کند، که برای مأموریت‌های فضانوردان آینده به ماه و ایجاد یک محیط زنده در ماه از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.

فوران جرم تاج خورشیدی (CME) خروج قدرتمند پلاسما و میدان مغناطیسی از تاج خورشید است. میدان مغناطیسی زمین به عنوان یک سپر محافظ در برابر این اثرات عمل می‌کند. اگرچه ماه به دلیل فقدان جو متراکم و میدان مغناطیسی در برابر فعالیت‌های خورشیدی آسیب‌پذیر است، اما در برابر فعالیت‌های خورشیدی بسیار آسیب‌پذیر است.

شایان ذکر است که چاندریان-۲ دومین کاوشگر رباتیکی است که توسط سازمان تحقیقات فضایی هند برای کاوش ماه پرتاب شده است. این کاوشگر در سال ۲۰۱۹ پرتاب شد. سطح‌نشین آن هنگام فرود بر سطح ماه در ارتفاع حدود ۴۰۰ متری، ارتباط خود را با مرکز کنترل از دست داد. کاوشگر باقی‌مانده در مدار، مطالعات علمی ماه، از جمله مطالعه ترکیب سطح آن و نقشه‌برداری از ذخایر احتمالی یخ آب را ادامه می‌دهد. چهار سال پس از پرتاب چاندریان-۲، هند یک ماموریت قمری دیگر انجام داد. در آگوست سال گذشته، مدارگرد چاندریان-۳ با موفقیت در نزدیکی قطب جنوب ماه فرود آمد.

منبع: TASS

برچسب ها: مدارگرد هند ، ماه ، خورشید ، شراره های خورشید
