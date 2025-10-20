خبری عکس باشگاه خبرنگاران جوان

دیدار قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی و مدال‌آوران المپیاد‌های علمی جهانی با رهبر انقلاب اسلامی

دیدار قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی و مدال‌آوران المپیاد‌های علمی جهانی با رهبر انقلاب اسلامی
عکاس سایت رهبری
تاریخ انتشار ۲۸ مهر ۱۴۰۴ ۱۴:۴۹
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۴ در دیدار صد‌ها نفر از قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی و مدال‌آوران المپیاد‌های علمی جهانی، این افتخارآفرینان را مظهر رشد و تجلّی قدرت ملی خواندند و تأکید کردند: شما ثابت کردید جوانان امیدآفرین ایران عزیز به عنوان «نماد ملت»، این قدرت را دارند که بر قله‌ها بایستند و ذهن‌ها و چشم‌های جهان را متوجه فضای روشن ایران کنند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به پیشرفت جهشی در برخی بخش‌ها در بعد از انقلاب، افزودند: یک نمونه همین مجموعه موفقیت‌های شما در امسال است که شاید در تاریخ ورزش کشور بی‌سابقه باشد.

دیدار قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی و مدال‌آوران المپیاد‌های علمی جهانی با رهبر انقلاب اسلامی

۲۸ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۹
برچسب ها: رهبر انقلاب ، مقام معظم رهبری
