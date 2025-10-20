باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در هواپیمای ایر فورس وان اعلام کرد که آتش‌بس غزه همچنان پابرجاست، علی‌رغم آنکه خبرگزاری فرانسه (AFP) گزارش داده است که حملات هوایی رژیم تروریستی اسرائیل از زمان آغاز آتش بس دست‌کم ۹۷ غیرنظامی را شهید کرده است.

آژانس دفاع مدنی غزه گزارش داد که در حملات روز یکشنبه رژیم تروریستی اسرائیل، ۴۵ فلسطینی شهید شدند که در میان آنها غیرنظامیان و یک خبرنگار نیز حضور داشتند. این در حالی است که مقامات فلسطینی، نیرو‌های صهیونیستی را به ۸۰ مورد نقض آتش‌بس از تاریخ ۱۰ اکتبر متهم کرده‌اند که منجر به شهید شدن نزدیک به ۱۰۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۲۳۰ نفر شده است.

با وجود نقض مکرر آتش بس از سوی رژیم تروریستی اسرائیل، جرد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و یکیاز افراد تاثیرگذار در آتش بس غزه تاکید کرد: حماس تا این لحظه به تعهدات خود در توافق آتش‌بس پایبند بوده است.

منبع: قدس نیوز