رئیس شورای اسلامی شهر تهران؛ در یک برنامه تلویزیونی، به بیان نکات مهمى از مدیریت شهرى پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، برنامه تلویزیونی تهران ۲۰، در یک‌شنبه شب بیست و هفتم مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۲۰ از شبکه تهران صدا و سیما پخش شد و مهندس مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در این برنامه به تفصیل درباره مسائل حریم شهری، ساخت‌وساز‌های غیرقانونی، مدیریت حمل‌ونقل و وضعیت تاکسی‌های اینترنتی توضیحات مهمی ارائه کرد. وى با اشاره به وضعیت حریم و اجرای ناقص طرح جامع شهر تهران، ریشه‌ها و پیامد‌های اجتماعی و کالبدی این ضعف مدیریت را بررسی کرد.

ریشه‌های تاریخی و حقوقی حریم تهران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران اشاره کرد که طرح جامع تهران تصویب شده، اما بخش مهم حریم آن عملاً اجرا نشده و تأکید کرد که در زمان تدوین طرح جلسات تخصصی و چندساعته با رئیس‌جمهور وقت، معاونان و وزیر مسکن برگزار شده تا محدوده و ضوابط حریم مشخص شود. او یادآور شد اصول دانشگاهی و رویه‌های معمول نشان می‌دهد هر شهری باید حدوداً سه برابر مساحتش حریم داشته باشد، اما اجرا نشدن این ضوابط موجب تداخل محدوده‌ها، از بین رفتن ظرفیت‌های فضایی و ایجاد مشکلات مدیریتی شده است. چمران با ذکر مثال‌هایی از نحوه تعیین ناحیه‌های حریم و ورود نقاطی، چون کلکچال، پیازچال و توچال به محدوده‌های نامعمول، اجرای نامناسب حریم را مصداق ضعف در هماهنگی بین وزارتخانه‌ها، استانداری و شهرداری دانست.

از ظهور سکونتگاه‌های غیراستاندارد و نقش زمین‌خواران سخن گفت

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از سخنانش، به شکل‌گیری سکونتگاه‌هایی اشاره کرد که روستا‌ها به‌سرعت به کلونی‌های مسکونی تبدیل شده‌اند؛ ساختمان‌های چندطبقه با سازه‌های موقت و بدون زیرساخت، برق‌کشی و آب‌رسانی غیررسمی، و فروش به شهروندان نیازمند که نتیجه‌اش تحمیل هزینه اجتماعی و ایمنی پایین است. او آمار حدودی بیش از ۶۵ هزار نفر جمعیت در برخی محدوده‌ها را مطرح کرد و این وضعیت را نتیجه عمل‌نکردن قانون حریم و حضور شبکه‌ای از سازندگان-فروشندگان حرفه‌ای خواند. همچنین به مواردی اشاره کرد که برخی دهیاران و عوامل محلی به اتهام تخلفات مالی و همکاری با روند‌های غیرقانونی بازداشت شده‌اند و این حلقه سوداگرانه را یکی از عوامل ساخت‌وساز‌های بی‌رویه دانست.

پیشنهاد حریم مشاع میان تهران و شهر‌های همجوار

رئیس شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم گفت‌و‌گو و همکاری بین تهران و شهر‌های پیرامونی تأکید کرد و پیشنهاد داد حریم‌ها به‌صورت مشارکتی تعریف و مدیریت گردد تا مسئولیت تأمین زیرساخت‌ها، خدمات و حوزه‌های مالی میان شهرداری‌ها، استانداری و فرمانداری‌ها تقسیم شود. او هشدار داد که در صورت ادامه روند فعلی، ظرفیت‌های حیاتی شهری مانند آرامستان‌ها، پارک‌ها و محل‌های احتمالی برای مزارع خورشیدی و تولید انرژی از بین می‌رود و شهر تهران توان پاسخ‌گویی به نیاز‌های جمعیتی را از دست خواهد داد. چمران همچنین گفت طبق قانون در صورت تبدیل محدوده‌ها به حریم، عایدی‌های مالی متعلق به شهرداری تا حدودی باید بین استان و فرمانداری تقسیم شود و تأکید کرد شورا به‌دنبال درآمدزایی نیست بلکه خواهان تأمین فضا‌های باز و خدمات عمومی است.

لزوم نظارت سازمان تاکسیرانی و محدودیت پلاک‌های شهرستانی

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسش مجری درباره حمل‌ونقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی، چمران گفت ورود واگن‌های جدید متعهد شده است و بخش عمده‌ای از قرارداد‌های واگن و نوسازی ناوگان در دست پیگیری است؛ آمار مورد اشاره شامل تعهداتی نزدیک به هفتصد و شصت تا هفتصد و شصت و هشت واگن در قالب قرارداد‌های ملی و بین‌المللی است که سهم تهران و شهر‌های دیگر باید اجرایی شود. درباره تاکسی‌های اینترنتی وی تصریح کرد سازمان تاکسیرانی باید نظارت کامل بر ثبت اطلاعات رانندگان و خودرو‌ها داشته باشد و قانون‌گذاری لازم اعمال شود تا خودرو‌های پلاک شهرستان بدون نظارت به تهران نیایند، زیرا این روند هم به آلودگی هوا می‌افزاید هم نظم شهری را بر هم می‌زند و موجب سوءاستفاده‌هایی مانند فروش جای پارک و تکرار کاربری‌های فصلی می‌شود.

فراخوان برای اصلاح قوانین و شفاف‌سازی نقشه‌های حریم

رئیس شورای اسلامی شهر تهران از استانداری خواست برای جلوگیری از تداخل طرح‌ها و تعیین شفاف نقشه‌های حریم اقدام کند و از نمایندگان مجلس خواست قانون‌های مربوطه را اصلاح نمنمایند تا اجرای حریم‌ها مستدل، دقیق و قابل نظارت گردد. او تأکید کرد دست‌اندرکاران اجرایی باید نقشه‌ها را در اختیار مردم قرار دهند تا تکلیف محدوده‌ها روشن شود و از بروز اختلافات میدانی جلوگیری شود. چمران یادآور شد که این مسأله نه صرفاً یک اختلاف حقوقی که یک مسئله اساسی در کیفیت زندگی، امکانات و نفس کشیدن شهروندان است.

هدف شورا تأمین فضا و کیفیت زندگی شهروندان است

رئیس شورای اسلامی شهر تهران؛ در پایان اظهار داشت که دغدغه اصلی شورا تأمین فضای باز، آرامستان، پارک و زیرساخت‌های لازم برای زندگی شهری است و نه کسب درآمد؛ وى از تلاش برای مذاکره و همکاری با همه دستگاه‌ها سخن گفت و خواستار اقدام هم‌زمان استانداری، وزارت راه و نمایندگان مجلس شد تا اصلاحات لازم درباره حریم و اجرای دقیق طرح جامع هر چه سریع‌تر انجام شود.