باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی در اظهاراتی تلویزیونی با اشاره به آخرین مصوبات و تصمیمات دولت برای خدمترسانی به مردم، با بیان اینکه یارانه دهکهای یک تا سه پرداخت شده است، اظهار کرد: یارانه دیگر دهکها نیز در ادامه پرداخت میشود. همچنین پرداخت حقوق بازنشستگان از امروز آغاز شده و ظرف ۷۲ ساعت آتی طبق حروف الفبا انجام میشود.
وی افزود: مطالبات گندمکاران نیز به صورت کامل پرداخت شده است که بدون دیرکرد قابلتوجه از سوی بانکهای عامل انجام شده است.
مهاجرانی با اشاره به افزایش رقم کارتهای متصل به اوراق گام، گفت: بانکهای عامل بهویژه بانک رفاه کارگران که شبکه گستردهای با فروشگاهها و صنایع مختلف دارد، آماده ارائه این کارتهاست. مردم میتوانند به شعب بانکهای بهویژه بانک رفاه کارگران مراجعه کنند.
وی با اشاره به اقدام دولت در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج، یادآور شد: بیش از ۱۱۶ هزار میلیارد تومان تهسیلات به ۳۴۶ هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده که حدود ۱۱ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. این میزان تا ۲۱ مهرماه است و طبعاً اکنون افزایش هم یافته است.
سخنگوی دولت با تاکید بر محورهای چهارگانه دولت برای اجرای عدالت در معیشت، آموزش، مسکن و درمان، افزود: در زمینه مسکن هفته گذشته ۵۷ هزار و ۲۲۶ واحد مسکن حمایتی و پروژههای عمرانی افتتاح شد. متقاضیانی که همچنان در صف هستند را میبینیم و اطمینان میدهیم که دولت کار خود را برای تحویل واحدها به آنان انجام میدهد. از واحدهای تقدیم شده ۲۸ هزار و ۱۹۲ واحد مسکن شهری و ۲۹ هزار و ۳۴ واحد نیز مسکن روستایی هستند. همچنین ۲۰۲ پروژه عمرانی نیز در زمینههای بزرگراهی و هواشناسی یا بازآفرینی شهری بوده نیز انجام شده است.
وی با بیان اینکه هزار و ۲۵۰ واحد مسکن برای نخبگان آماده و تقدیم آنان شده است، ادامه داد: این امر به امیدوارشدن بیشتر این قشر تاثیرگذار برای خدماتدهی به کشور کمک میکند.
مهاجرانی با اشاره به فعالیت طرح «فواد» با شماره ۱۲۸، اظهار کرد: این طرح کمک میکند اگر شهروندان از خدماتدهی در نهادهای دولتی نارضایتی دارند آن را اعلام کنند. همچنین سازمان اداری و استخدامی تاکنون پنج مدیر به دلیل شکایتهای مردمی عزل شدند، ۸۳ تذکر داده شده و ۸۴ نفر نیز در راستای تشکر مردم مورد تشویق قرار گرفتند.
سخنگوی دولت گفت: در راستای هوشمندسازی مالیات بیش از ۱۲ میلیون پرونده بهصورت هوشمند برای مودیان صادر شد که مالیات ۱۱ میلیون پرونده، صفر محسوب شد. دولت در مسیر هوشمندسازی به دنبال این است بهصورت پیشفرض یک پرونده و اظهارنامه مالیاتی را خود سازمان مالیات انجام دهد. همچنین سازمان مالیات طرحهای مالیاتی را نشاندار کرده تا اصناف و افراد بدانند چه طرحهایی وجود دارد تا پرداختهای مالیاتی خود را به آنها انجام دهند. ۳۰۰ هزار مودی ۹.۶ هزار میلیارد تومان اعتبار را برای ۸۸۱ پروژه ملی و استانی تامین کردهاند. ۲.۸ همت از دریافتیها به پروژههای حملونقل عمرانی شهری و ۲.۱ همت نیز در پروژههای آموزشوپروش بوده است.
وی همچنین اعلام کرد: با توجه به دستور وزیر ورزش کلیه اماکن ورزشی زیر نظر این وزارتخانه در استانها یا فدراسیونها و هیئتهای ورزشی است در ۳۰ مهر ماه و اول آبان رایگان است.
منبع: ایسنا