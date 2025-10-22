رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در حال حاضر حبوبات بویژه لوبیا چیتی، به وفور در بازار وجود دارد و مشکلی در این زمینه نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره وضعیت بازار اقلام اساسی خانوار گفت: در حال حاضر حبوبات بویژه لوبیا چیتی، به وفور در بازار وجود دارد و برخلاف سال گذشته افزایش چشمگیری در قیمت نداشته است.

به گفته وی، قیمت کنونی هرکیلو لوبیا چیتی ایرانی در عمده فروشی ۳۴۰ تا ۳۶۰هزار تومان است که با احتساب ۱۵ درصد سود باید به صورت فله حدود ۳۹۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد.

کنگری قیمت هرکیلو برنج ایرانی پرمحصول در بنکداری‌ها ۲۱۰ تا ۳۲۰ هزار تومان اعلام کرد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در حال حاضر اختلاط برنج پاکستانی با برنج ایرانی یکی از چالش‌های جدی است که در این خصوص اتحادیه با نهادهای نظارتی همکاری نزدیکی دارد تا از این تخلفات جلوگیری شود.



وی گفت: عدم واردات برنج پاکستانی موجب شده تا قیمت برنج با افزایش ۳ برابری ۱۷۵ تا ۱۸۵ هزارتومان در بنکداری ها برسد.