رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در حال حاضر حبوبات بویژه لوبیا چیتی، به وفور در بازار وجود دارد و مشکلی در این زمینه نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره وضعیت بازار اقلام اساسی خانوار گفت: در حال حاضر حبوبات بویژه لوبیا چیتی، به وفور در بازار وجود دارد و برخلاف سال گذشته افزایش چشمگیری در قیمت نداشته است.

به گفته وی، قیمت کنونی هرکیلو لوبیا چیتی ایرانی در عمده فروشی ۳۴۰ تا ۳۶۰هزار تومان است که با احتساب ۱۵ درصد سود باید به صورت فله حدود ۳۹۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد. 

کنگری قیمت هرکیلو برنج ایرانی پرمحصول در بنکداری‌ها  ۲۱۰ تا ۳۲۰ هزار تومان اعلام کرد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در حال حاضر اختلاط برنج پاکستانی با برنج ایرانی یکی از چالش‌های جدی است که در این خصوص اتحادیه با نهادهای نظارتی همکاری نزدیکی دارد تا از این تخلفات جلوگیری شود.

وی گفت: عدم واردات برنج پاکستانی موجب شده تا قیمت برنج با افزایش ۳ برابری ۱۷۵ تا ۱۸۵ هزارتومان در بنکداری ها برسد.

 

برچسب ها: بازار حبوبات ، اقلام اساسی
خبرهای مرتبط
قیمت لوبیا چیتی تغییری نداشته است/ در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟
۸۵ درصد حبوبات مورد نیاز در داخل تولید می‌شود
در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان؛
اجرای توزیع کالابرگ با شکل جدید به زودی در کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۹ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
«قیمت هرکیلو لوبیا چیتی به ۳۹۰ هزارتومان رسید » گند زدید به مملکت
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسن کاشانی فرد
۰۸:۴۸ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
لعنت بر دلالان وآقا زاده که تمام گرانی ها مقصر آنها هستند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
نگید آقازاده بگید ....
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۸ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
میشه لطفا آدرس چند تا فروشگاه که با این قیمت عرضه میکنند را اعلام کنید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
تازه کمبودی نداریم و اینقدر گران شده
حالا اگه کمبودی داشتیم دیگه چی میشد؟
جل الخالق!!!
۰
۴
پاسخ دادن
قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اعلام شد
افزایش نسبی دمای هوا در نواحی شمال کشور از ۳۰ مهر ماه
فعالان صنعت برق؛ پیشگامان عرصه صادرات
پرونده مسکن مهر کی بسته می شود؟/صف تخصیص زمین برای طرح جوانی جمعیت کاهش می یابد
توزیع روزانه ۷ هزارتن مرغ در سطح کشور
کمبودی در عرضه حبوبات نداریم/ قیمت هرکیلو لوبیا چیتی به ۳۹۰ هزارتومان رسید
۶۰ لیتر سهمیه بنزین آبان، امشب شارژ می‌شود
بیش از ۲۸ درصد مساحت کشور در معرض خطر سیلاب
افزایش ۱۳ میلیون تنی تخلیه و بارگیری کالا در بندر شهید بهشتی
آخرین اخبار
بیش از ۲۸ درصد مساحت کشور در معرض خطر سیلاب
افزایش ۱۳ میلیون تنی تخلیه و بارگیری کالا در بندر شهید بهشتی
۶۰ لیتر سهمیه بنزین آبان، امشب شارژ می‌شود
کمبودی در عرضه حبوبات نداریم/ قیمت هرکیلو لوبیا چیتی به ۳۹۰ هزارتومان رسید
توزیع روزانه ۷ هزارتن مرغ در سطح کشور
قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اعلام شد
افزایش نسبی دمای هوا در نواحی شمال کشور از ۳۰ مهر ماه
فعالان صنعت برق؛ پیشگامان عرصه صادرات
پرونده مسکن مهر کی بسته می شود؟/صف تخصیص زمین برای طرح جوانی جمعیت کاهش می یابد
آماده سازی طرحی برای سهام عدالت/ جاماندگان تعیین تکلیف می‌شوند؟
توزیع روزانه ۲۰۰ تن گوشت گرم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای
عقب ماندگی در تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن جبران شد
لزوم تمرکز بر چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت
گسترش کشت محصولات مقاوم به خشکی در دستور‌کار قرار دارد/ بخش کشاورزی ۸۰ درصد آب کشور را مصرف می‌کند
تولید میگو ۵۰ هزارتن کاهش یافت
ضرورت بهره برداری حداکثری از ظرفیت دریا با حفظ اکوسیستم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۹ مهر ماه
ممنوعیت واگذاری زمین در شهر تهران به دلیل کم آبی
در ماه‌های اول امسال صادرات کاهش پیدا کرده بود
امکان فروش ارز کالای انتهایی زنجیره فولاد و فرآورده نفتی در تالار دوم ارزی فراهم شد
صدور و تمدید تمام رشته‌های بیمه‌ای از اول آبان ماه منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است
هشدار سازمان حمایت به خودروسازان؛ در صورت تخلف، اقدام قانونی انجام می‌شود
تحویل ۴۰ درصد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن/ شناسایی بیش از ۱۴ هزار هکتار زمین مازاد دستگاه‌ها
یک پنجم حق بیمه سهم گندمکاران واریز شد
اتابک: «اطلس صادرات ایران» تهیه می‌شود
سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی با عرضه دو خودرو به‌روزرسانی شد+ عکس
تلاش برای توسعه همکاری‌های مشترک آبی ایران با عربستان
خط قرمز مسکن حفظ شد؛ ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون تسهیلات مسکن
صدور ۹۰۰ میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی از درگاه ملی مجوز‌ها/ حضور ۴۰ کشور در دومین نمایشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری
دعوت از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای شرکت در اجلاس اصلی FATF