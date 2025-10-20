شهروندخبرنگار ما نمایش بزرگ و میدانی «چشمه‌های زلال» با محوریت بازسازی عملیات تاریخی طریق‌القدس (آزادسازی بُستان) در شهر قدیم لارستان استان فار

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایش بزرگ و میدانی «چشمه‌های زلال» با محوریت بازسازی عملیات تاریخی طریق‌القدس (آزادسازی بُستان) در شهر قدیم لارستان استان فارس برگزار شد. این برنامه به‌همت حوزه مقاومت سردار شهید نجفعلی و پایگاه مقاومت شهید حمید باکلاه برگزار و با استقبال گسترده مردم، پیشکسوتان دفاع مقدس، خانواده‌های شهدا و جمعی از مسئولان محلی همراه بود. در این نمایش رزمی و میدانی، صحنه‌هایی از ایثار، مقاومت و رشادت رزمندگان اسلام با استفاده از جلوه‌های ویژه‌ی انفجاری، نورپردازی و روایت میدانی عملیات به تصویر کشیده شد و فضای شهر را آکنده از هیجان، حماسه و افتخار کرد. اجرای این برنامه، یادآور بخشی از افتخارات ماندگار دوران دفاع مقدس و فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در میان نسل جوان بود.
گزارش تصویری این رویداد با قاب‌هایی از لحظات ناب و پرشور را در ادامه مشاهده کنید.

منبع: مدینه صابری - فارس

