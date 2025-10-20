عملیات پاکسازی و زیبا سازی حریم راه‌های مازندران در قالب ۲۰ اکیپ ویژه در دستور کار راهداران قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - محسن محمدنژاد مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت: به منظور امنیت حریم راه‌ها و سامان دهی محور‌های استان، طرح ضربتی پاکسازی و زیبا سازی حریم راه‌ها در قالب استقرار ۲۰ اکیپ ویژه راهداری در دستور کار راهداران این اداره کل قرار گرفت.

او با تاکید بر اینکه پاکسازی و زیباسازی حریم راه‌ها می‌تواند نقش بسیار مهمی درامنیت جاده‌ها و کاهش تصادفات و سوانح رانندگی ایفاء می‌نماید برنامه‌های اجرایی این اداره کل را در خصوص ایمن سازی راه‌های مواصلاتی استان اینگونه عنوان نمود: احیا و اجرای خط کشی، اجرا و نصب نیوجرسی بمنظور جداسازی و تفکیک باند در نقاط پرتصادف استان، بازسازی و نصب انواع علائم و نرده، برنامه ریزی و اجرای عملیات روکش آسفالت و لکه گیری گسترده رویه‌های آسفالتی، رگلاژ و شانه سازی راه‌های اصلی و فرعی و روستایی به ویژه در نقاط کوهستانی پر تردد از جمله برنامه‌های بوده که در دست اجراست.

محمدنژاد گفت: راهداران پر تلاش این اداره کل بر اساس ماده ۷ آیین نامه حریم راه‌ها مبنی بر ریختن زباله، نخاله، مصالح ساختمانی روغن موتور و نظایر آن و یا نصب و استقرار تابلو یا هر شی دیگر در راه‌ها و حریم قانونی آنها در داخل و خارج محدوده‌ی قانونی شهر‌ها و همچنین هرگونه عملیات که موجب اخلال در امر تردد وسایل نقلیه می‌شود و نیز ایجاد راه دسترسی ممنوع می‌باشد، اقدام به جمع آوری موارد ذکر شده و انجام وظایف قانونی خود می‌نمایند.

او به نقش راه به عنوان محور توسعه استان اشاره و افزود: با توجه به حجم بالای ترافیک و تردد در محور‌های ارتباطی مازندران، باید حاشیه و حریم راه‌های این استان سرسبز، همواره پاک و زیبا باشد.

محمدنژاد گفت: زیباسازی و پاکسازی حریم راه‌ها نیاز به یک فرهنگ سازی وسیع در سطح جامعه داشته و همه آحاد مردم باید نسبت به این مهم خود را مسئول بدانند و تمامی مسئولین ذیربط باید با تمهیدات لازم در خصوص زیباسازی و پاکسازی منظر حریم راه‌ها کوشا باشند

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در ادامه فرهنگ سازی عمومی برای پاکسازی و زیباسازی حریم راه‌ها را برای ایجاد بستر مناسب در محور‌های استان بسیار مثمرثمر دانست و افزود: مازندران با توجه به شرایط جغرافیایی خود همه ساله پذیرای هزاران گردشگر و مسافر بوده، از این رو نباید در چنین استانی شاهد بی نظمی و اختلال در سطح محور‌ها و حاشیه راه‌های آن باشیم.

